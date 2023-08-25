Предприниматели могут получить дополнительную прибыль в сотрудничестве с YASNO 25 августа, 12:24 Новости компаний YASNO

YASNO возобновляет партнерскую программу для В2В-клиентов. Присоединиться могут компании, которые стремятся расширять свой бизнес и получать дополнительный доход от продажи электроэнергии и газа без стартового капитала.

Стать партнером YASNO могут предприятия любой сферы деятельности. Сотрудничество с YASNO позволит расширить спектр услуг компаниям в области энергетики, возобновляемых источников энергии, монтажа электрооборудования, коммерческой недвижимости и тем, кто активно взаимодействует с другими бизнесами.

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Чтобы зарабатывать на продаже электроэнергии и газа, партнерам не нужны лицензии на поставку энергоресурсов и начальные инвестиции. Партнерская программа работает по следующему принципу:

компания-партнер заключает с поставщиком договор о сотрудничестве;

привлекает другие предприятия покупать электроэнергию и/или газ в YASNO;

если при содействии партнера к YASNO присоединяются новые клиенты, партнер ежемесячно гарантированно получает денежное вознаграждение.

Размер вознаграждения рассчитывается индивидуально и зависит от объема потребления привлеченного клиента. Партнер сам влияет на сумму заработка, ведь может инициировать заключение неограниченного количества контрактов. В течение всего периода сотрудничества YASNO оказывает всестороннюю поддержку своим партнерам: обеспечивает маркетинговыми материалами, проводит обучение и консультирует по всем вопросам продажи электроэнергии и газа.

«Мы восстанавливаем партнерскую программу, чтобы предприниматели могли приумножать свои возможности, выходить на новые рынки и развивать бизнес. Ведь в условиях военного положения особенно важно поддерживать экономику страны. Мы создали прозрачные и понятные условия сотрудничества, которые будут выгодными для каждой из сторон. Поэтому надеемся, что такой формат будет востребован среди предпринимателей», — сказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Оставить заявку на участие в партнерской программе YASNO можно на сайте или по телефону 0 800 503 237.