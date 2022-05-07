Проблем с логистикой у россиян станет больше. ВСУ ударили по железнодорожной развязке в оккупированной Ясиноватой — советник мэра Мариуполя

7 мая, 23:30
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ВСУ ударили по железнодорожной развязке в оккупированной Ясиноватой (Фото:Думская)

ВСУ ударили по железнодорожной развязке в оккупированной Ясиноватой (Фото:Думская)

Вооруженные силы Украины отработали по большому транспортному железнодорожному узлу, который находится в оккупированной Ясиноватой Донецкой области.

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Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрущенко.

«Сегодня у оккупантов стало проблемой больше. Метко по Ясиноватскому транспортному железнодорожному узлу. Наши. Проблем с логистикой у оккупантов станет больше», — написал он.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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