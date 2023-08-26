Киевлянка, которая помогла собрать $0,5 млрд. Чем координатор UNITED24 Ярослава Гресь поразила звезду футбола Андрея Шевченко 26 августа, 08:00 NV Премиум На сегодня платформа UNITED24, работу которой координирует Ярослава Гресь, саккумулировала почти $457 млн (Фото:Андрей Ющак)

Амсабадор UNITED24 Андрей Шевченко рассказывает, как российская агрессия превратила столичную пиарщицу в эффективного собирателя международной помощи.

Ярослава Гресь, координатор основанной президентом фандрейзинговой платформы UNITED24, привлекла к участию в ней в качестве амбассадоров с десяток звезд международного уровня. Все вместе они, и миллионы людей по всему миру, собрали почти $457 млн для Украины и ее армии.

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Первым амбассадором UNITED24 стал Андрей Шевченко, экс-тренер сборной Украины по футболу. В рамках проекта NV Люди, приближающие победу, который вышел в печатном № 3 за август, звездный спортсмен рассказал, как начал работать с Гресь и о ее роли в UNITED24.

NV публикует текст, который написал Шевченко:

«Это была инициатива президента, его идея — основать платформу UNITED24. Я сразу согласился стать ее амбассадором, потому что понимал, насколько это важный для Украины проект. Ярослава Гресь с первого дня отвечала за работу платформы, в частности — за амбассадоров. Так мы начали общаться.

Она очень целеустремленная, никогда не сдается. Но одна из главных сильных сторон Ярославы — способность импровизировать: Гресь может за секунды поменять стратегию, выйти из любой ситуации и сделать то, что нужно. Для нее не существует слова «нет».

Когда прошлой осенью начались массовые атаки россиян на объекты критической инфраструктуры, Ярослава за день-два организовала сбор на генераторы — на тысячу генераторов для медицинских учреждений. Он был очень актуален.

В фандрейзинге важен креативный подход. Ярослава креативно подходит к каждому сбору, я восхищаюсь тем, как она планирует и воплощает каждый проект. И мне нравится ее способность мыслить стратегически.

Сразу было понятно, что очень важно иметь стратегических партнеров по всему миру. Это крупные компании, которые обеспокоены тем, что происходит в Украине. И Ярослава выработала определенную стратегию своей работы как раз для того, чтобы работать с такими компаниями, которые стали нашими партнерами: это и Monobank, и Uber, Pfizer, Balenciaga, — их очень много сейчас. Это был очень важный стратегический ход. Как и работа с амбассадорами: я знаю, что у Ярославы практически со всеми из них есть личный контакт.

Впечатляет объем работы — что было сделано, и сколько мы еще должны будем сделать. Впечатляет путь от момента, когда все начиналось, где тогда была UNITED24, и где она сейчас. Масштабы. Мы делаем очень важные вещи для людей. При этом впечатляют не суммы, а цель этой работы, которая всех объединяет — помочь Украине выиграть войну".

Этот материал впервые напечатан в журнале NV № 3 за август 2023 года. Приобрести его можно здесь.