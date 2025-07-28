Во Львове прощаются с погибшим в ДТП нардепом Ярославом Рущишиным

Церемония прощания с Ярославом Рущишиным во Львове, 28 июля 2025 года (Фото: Суспільне Львів)

Во Львове в понедельник, 28 июля, началась церемония прощания с народным депутатом и общественным деятелем Ярославом Рущишиным , который погиб в ДТП 24 июля, пишет Суспільне .

Чин похорон начался в 10:30 в храме Святой Софии-Премудрости Божьей на территории Украинского католического университета (УКУ).

На церемонии прощания присутствуют родные, друзья, однопартийцы Рущишина и горожане. Среди присутствующих — пятый президент Украины Петр Порошенко.

Рущишина похоронят на Лычаковском кладбище в родном Львове.

Ярослав Рущишин — народный депутат девятого созыва от партии Голос, соучредитель львовского художественного объединения Дзига, основатель сети швейных фабрик АО Троттола, меценат УКУ.

Он погиб в возрасте 57 лет в дорожно-транспортном происшествии вечером 24 июля. Авария произошла на автодороге Н-09 Мукачево — Львов вблизи села Бабухов Ивано-Франковской области. По данным СМИ, Рущишин находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson, не справился с управлением и столкнулся с трактором, который двигался в попутном направлении. Депутат скончался во время транспортировки в медицинское учреждение.

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту ДТП, в котором погиб нардеп.