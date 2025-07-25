ГБР расследует обстоятельства ДТП, в котором погиб нардеп от Голоса Ярослав Рущишин

Рущишин был соучредителем художественного объединения Дзига — одного из культовых во Львове (Фото: Ярослав Рущишин / Facebook)

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту ДТП, в котором погиб народный депутат девятого созыва от партии Голос Ярослав Рущишин . Об этом в пятницу, 25 июля, сообщил Офис генпрокурора.

Отмечается, что авария произошла 24 июля на автодороге Н-09 Мукачево — Львов вблизи села Бабухов Рогатинской территориальной общины Ивано-Франковской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия Рущишин получил тяжелые телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи.

Реклама

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Ранее издание Твой город со ссылкой на близких политика сообщило, что Рущишин находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson, не справился с управлением и столкнулся с трактором, который двигался в попутном направлении.

Депутата похоронят в понедельник, 28 июля, на Лычаковском кладбище в родном Львове.

Ярослав Рущишин — общественный деятель, меценат, предприниматель. Он родился 29 октября 1967 года во Львове, был известным предпринимателем и общественным деятелем. Соучредитель львовского художественного объединения Дзига. Основатель сети швейных фабрик АО Троттола.