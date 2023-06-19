ДТП с Яриной Арьевой: суд изменил меру пресечения депутату Киевсовета на круглосуточный арест и электронный браслет 19 июня, 16:53 Ярина Арьева (Фото:Ярина Арьева / Facebook)

Киевский апелляционный суд в понедельник, 19 июня, изменил меру пресечения подозреваемой в совершении ДТП депутату Киевсовета Ярине Арьевой. Теперь она до 22 июля будет находиться под круглосуточным домашним арестом вместо ночного и носить электронный браслет.

Об этом сообщила УП со ссылкой на пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Надежду Максимец.



Таким образом суд лишь частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры, которая просила для Арьевой арест.

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ДТП с Яриной Арьевой: что известно

Согласно материалам следствия, 27 ноября 2022 года в Оболонском районе Киева Ярина Арьева за рулем автомобиля Volkswagen Polo приблизилась к нерегулируемому пешеходному переходу, не смогла оценить изменение дорожной обстановки и наехала на женщину-пешехода.

Потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти, ей выбило зубы, также зафиксированы переломы конечностей, закрытая черепно-мозговая травма и другие повреждения.



Арьева признала свою вину в ДТП, однако отвергает обвинения в употреблении наркотиков и считает это «спланированной дискредитацией».

Суд по ходатайству прокуратуры Киева временно лишил Арьеву прав управления транспортным средством.

