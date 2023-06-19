ДТП с Яриной Арьевой: суд изменил меру пресечения депутату Киевсовета на круглосуточный арест и электронный браслет
Ярина Арьева (Фото:Ярина Арьева / Facebook)
Киевский апелляционный суд в понедельник, 19 июня, изменил меру пресечения подозреваемой в совершении ДТП депутату Киевсовета Ярине Арьевой. Теперь она до 22 июля будет находиться под круглосуточным домашним арестом вместо ночного и носить электронный браслет.
Об этом сообщила УП со ссылкой на пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Надежду Максимец.
Таким образом суд лишь частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры, которая просила для Арьевой арест.
ДТП с Яриной Арьевой: что известно
Согласно материалам следствия, 27 ноября 2022 года в Оболонском районе Киева Ярина Арьева за рулем автомобиля Volkswagen Polo приблизилась к нерегулируемому пешеходному переходу, не смогла оценить изменение дорожной обстановки и наехала на женщину-пешехода.
Потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти, ей выбило зубы, также зафиксированы переломы конечностей, закрытая черепно-мозговая травма и другие повреждения.
Арьева признала свою вину в ДТП, однако отвергает обвинения в употреблении наркотиков и считает это «спланированной дискредитацией».
Суд по ходатайству прокуратуры Киева временно лишил Арьеву прав управления транспортным средством.