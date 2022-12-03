Россияне снова ударили по Херсону, город остался без электричества 3 декабря, 00:10 Ремонт ЛЭП вблизи Херсона (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что вечером 2 декабря российские оккупанты снова обстреляли Херсон.



В результате вражеских обстрелов город вновь остался без электроэнергии.

«Российские захватчики обстреляли Херсон — повреждены электросети. Город снова остался без света. Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к работе, чтобы вернуть электричество в дома херсонцев», — сообщил Янушевич.

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Электричество и вода во всех районах Херсона исчезли еще 6 ноября, когда в городе были войска РФ. После освобождения областного центра 11 ноября городские службы начали постепенно работать над возвращением коммуникаций, поврежденных российскими оккупантами перед бегством.

После освобождения города российские войска регулярно ведут по нему огонь. Всего с 20 ноября по 1 декабря в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских прилетов, погибли 19 человек, пострадали 37, среди них один ребенок.