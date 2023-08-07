В России украинскую журналистку Янину Соколову объявили в розыск. Она отреагировала: «Слава Иисусу» 7 августа, 16:20 Янина Соколова (Фото:instagram.com/yanina_sokolova)

Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколову.

Об этом в понедельник, 7 июля, сообщает кремлевское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на базу данных МВД РФ.

В базе указано, что Соколову разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако не уточняется, по какой именно статье ее разыскивают.

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В российском агентстве напомнили, что в марте Росфинмониторинг внес украинскую журналистку в список «террористов и экстремистов».

Пропагандисты также заявили, что Соколова в эфире украинского телеканала НТА высказала свою позицию о «необходимости убивать русских по национальному признаку».

ТАСС утверждает, что украинская журналистка в своем выступлении «открыто угрожала представителям русского народа», сказав о «необходимости их беспощадного уничтожения».

Соколова отреагировала на это заявление МВД России в Facebook.

«Ну слава Иисусу. А то я уже начала переживать, может моя русофобия недостаточна», — подчеркнула она.