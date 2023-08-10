«Мы попадали в тренды российского YouTube». Янина Соколова о причинах объявления ее в розыск в России 10 августа, 16:36 Янина Соколова связывает объявление в розыск в России с популярностью ее программы Вечер среди россиян (Фото:Янина Соколова через Facebook)

Журналистка Янина Соколова в интервью Radio NV рассказала о причинах объявления ее в розыск в России.

В эфире Radio NV Соколова отметила, что «зацепкой» для этого был ее эфир в марте после очередного ракетного обстрела и демонстрации пыток украинских военных.

«Там я говорила о том, что, мне кажется, чем больше мы их убьем, абсолютно всех, кто эту войну поддерживает и кто в ней воюет, и кто ничего не сделал для того, чтобы ее остановить <...>, тем быстрее будет наша победа. <...> Это наша национальная идея сейчас, сформированная. И я не стесняюсь ее озвучивать, потому что это правда», — рассказала журналистка.

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Однако, по ее мнению, на самом деле объявление ее в розыск связано с производством с ее участием с 2018 года большого количества продуктов, которые стали популярными среди россиян.

«Мы тихонько подсчитывали результаты, аудиторию, влияние, вовлеченность наших месседжей в месседжи некоторых других российских блогеров, которые нас чморили, но упоминали в эфирах. Мы смотрели на то, что наш проект все чаще и чаще появлялся в эфире российских телеканалов, у Соловьева, Скабеевой, Киселева, этих всех. Потом меня обвиняли во всех грехах, в том числе в сдаче каких-то российских журналистов вроде Кирилла Вышинского, и Соловьев этому посвятил полэфира, где рассказывал, что это я и меня должны расстрелять, повесить, посадить в тюрьму. С 2018 года я слышала все. Был и Шарий, который подыгрывал им всем. Целый пласт информации, которая звучала в эфире российских телеканалов, было с привлечением этого нашего проекта Вечер, который существует до сих пор», — рассказала Соколова о росте ее популярности в РФ.

По словам журналистки, в прошлом году, уже после начала полномасштабной агрессии России, выяснилось, что более 50% аудитории программы Вечер — россияне.

«И тут мы начали попадать в тренды российского YouTube, а это просто огромная аудитория, которая слышит правду. Правду в довольно легкой манере о событиях в Украине и об агрессии федерации, об истории. Мы очень много наших эфиров посвящаем истории, где объясняем обо всех российских нарративах, о советской власти, о коммунистическом режиме, о Сталине, о Гитлере, созвучность с Путиным. Мы все эти параллели людям демонстрируем в довольно легкой манере, мы намеренно так создали, чтобы это было развлечение, но в которой была бы информация, которая бы формировала», — объяснила она.

7 августа Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколову.

Соколова отреагировала на это заявление МВД России в Facebook.

«Ну слава Ису. А то я уже начала переживать, может моя русофобия недостаточна», — подчеркнула она.