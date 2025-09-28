Украинские военные опровергли заявления россиян о «продвижении» в Ямполе

Ямполь находится под контролем Сил обороны, россияне не достигли никаких успехов, заверили в 11-м Армейском корпусе (Фото: armyinform.com.ua)

Украинские военные из 11-го Армейского корпуса Вооруженных сил Украины опровергли дезинформацию оккупантов о якобы их продвижении в Ямполе Донецкой области.

В сообщении 11-го Армейского корпуса говорится, что россияне определили Ямполь одной из своих целей, но Силы обороны Украины сосредоточили необходимые силы и средства, чтобы не допустить реализации планов оккупантов.

«В поддержку наступательных действий собственных войск российские пропагандистские ресурсы в рамках информационно-психологического воздействия распространяют ложные сообщения о якобы продвижении оккупантов в н.п. Ямполь. Это очередная попытка посеять панику и дезинформировать население», — подчеркнули в 11-м Армейском корпусе.

Укераинские военные заявили, что на самом деле Ямполь находится под контролем Сил обороны, а все диверсионно-разведывательные группы, пытающиеся попасть в город, уничтожаются.

«Никаких тактических успехов противник не достиг», — подытоживается в сообщении.

15 сентября сообщалось, что российские оккупанты, переодевшись в гражданскую одежду, что является нарушением международного права, просочились в Ямполь Донецкой области. Подразделения 11-го Армейского корпуса провели комплекс антитеррористических мероприятий, в результате чего враг был обнаружен, заблокирован и обезврежен.

До этого DeepState сообщал, что ситуация в районе Ямполя остается напряженной. По их данным, присутствие оккупантов неоднократно фиксировали в этом районе, но они нашли пути для продвижения к поселку.

Ожидается, что активность РФ в направлении населенного пункта, который является стратегически важным для позиций к востоку от него, может увеличиться. Сейчас в поселке продолжаются активные боевые действия.