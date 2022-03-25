В результате 10-го разгрома россиян в Чернобаевке убит командующий 49-й армией ВС РФ 25 марта, 14:44 Цей матеріал також доступний українською Яков Рязанцев был убит в результате уже 10-го разгрома российских войск в Чернобаевке (Фото:@buch1004/Twitter)

Украинские военные ликвидировали очередного представителя высшего военного руководства ВС РФ.

Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Наши войска уничтожили командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. И это произошло, вы будете сильно смеяться, на аэродроме Чернобаевка», — рассказал он.

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Фото: @buch10_04/Twitter

Других подробностей операции Арестович не привел.

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Это уже 10-й по счету разгром российских войск в Чернобаевке с тех пор, как они захватили находящийся там аэродром, пытаясь удержать его под своим контролем, несмотря на постоянные удары ВСУ.

Чернобаевка 10-й раз pic.twitter.com/kxpfJ4liJk — Нудыстка са Шчучыншчыны (@razdjensia) March 24, 2022

Сколько именно военнослужащих ВС РФ было ликвидировано украинскими военными в этот раз, пока неизвестно.