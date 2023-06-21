Z-яхта Жеваго. NV нашел в Дубае судно украинского миллиардера

21 июня, 15:00
NV Премиум
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Даже после 16 месяцев полномасштабного вторжения менять название своей яхты Z Константин Жеваго не планирует (Фото:NV)

Даже после 16 месяцев полномасштабного вторжения менять название своей яхты Z Константин Жеваго не планирует (Фото:NV)

Автор: Светлана Угнива

NV выяснил, где находится роскошная яхта арестованного во Франции по запросу Украины бизнесмена Константина Жеваго и почему на ее бортах нанесена огромная буква «Z».

Эффектную белую 65-метровую яхту с несколькими уровнями-палубами и огромными провокационными буквами Z на бортах и корме нашел NV на стоянке в марине Дубая, что в Объединенных Арабских Эмиратах. Судя по размеру и буквам, владельцем этого судна мог бы быть какой-то российский миллиардер из близкого окружения Путина. Но на самом деле, по данным редакции, белый корабль принадлежит украинскому миллиардеру Константину Жеваго, мажоритарному акционеру горнодобывающей группы Ferrexpo.

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Теги:   Розыск Франция Хозяйственный суд Киева ОАЭ Экстрадиция Активы Константин Жеваго Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Яхта Ferrexpo Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Международный розыск Банк Финансы и кредит Судно Дубай Всеволод Князев куршевель

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