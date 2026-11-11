В Яготине Киевской области российский дрон попал на территорию лицея, где находились более 170 детей

Последствия попадания БПЛА на территорию лицея в городе Яготин Киевской области, 11 ноября 2026 года (Фото: Киевская ОВА)

В среду, 11 ноября, российский дрон попал на территорию лицея в Яготине Киевской области . В укрытии находился 171 ребенок, а также учителя и сотрудники учреждения, поэтому пострадавших нет, сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

«Буквально полчаса назад вражеский дрон попал на территорию лицея в Яготине. Это обычное детское учреждение, в этом нет никакого военного смысла», — сообщил Ткаченко.

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Спасатели работают над ликвидацией пожара на территории учреждения, после чего начнутся работы по восстановлению благоустройства.

В результате удара повреждены автомобиль, ограждение и окна в двух частных домах рядом со школой, добавили в ОВА.

Утром 11 ноября россияне атаковали Киев дронами. В Голосеевском и Дарницком районах повреждены жилые дома.

Ночью российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемой авиационной ракетой Х-59/69, а также 163 ударными БПЛА и аппаратами типа Бандероль / Дань-Т. ПВО нейтрализовала 14 аппаратов Бандероль / Дань-Т и 130 дронов.