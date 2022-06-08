Установлены девять оккупантов, которые месяц держали в плену больше 300 жителей села в Черниговской области 8 июня, 17:04 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты удерживали в подвале школы в Ягодном больше 300 мирных жителей, среди которых было 77 детей (Фото:Ірина Венедіктова / Facebook)

Правоохранители идентифицировали девять российских оккупантов, которые удерживали в подвале больше 300 жителей Ягодного Черниговской области, из-за чего погибли десять мирных жителей.

Об этом написала в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова в среду, 8 июня.



«Жуткий март оккупации. Захватчики выгнали жителей Ягодного из укрытий. Людей заставляли раздеваться на морозе — искали патриотические тату и военное белье. А в их домах во время так называемых „обысков“ российские военные выметали стиральные машины, телевизоры, микроволновки, электрочайники. У селян отбирали мобильные телефоны, угрожая, что, если обнаружат скрытые, каждого пятого мужчину казнят», — сообщила Венедиктова.

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По данным правоохранителей, оккупанты согнали более 300 человек в тесный подвал сельской школы, а в самом заведении устроили свой штаб и сделали гражданских «живым щитом». Самому младшему пленнику россиян было 1,5 месяца, самому пожилому — 93 года, всего в подвале удерживали 77 детей.

«Их силой удерживали в бесчеловечных условиях: теснота и удушье, полная тьма, голод и жажда, полная антисанитария. Из-за этого в подвале с 9 по 28 марта скончались десять гражданских жителей. Также в это время в Ягодном российскими военными были убиты еще 17 человек. Реестр смертей пленные жильцы вели прямо на стене подвала. Хоронить менее пяти покойников российские военные не разрешали. За нарушение этого запрета открывали огонь по гражданским, от которого люди должны были прятаться в вырытых могилах», — рассказала генпрокурор.

Венедиктова подчеркнула, что Офис генпрокурора, прокуратура области, СБУ, Нацполиция и Госбюро расследований установили личности уже девяти военных армии страны-агрессора, причастных к зверствам в Ягодном. Им сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством:

Сыын-оол Суван — командир отделения 1 минометного взвода минометной батареи ВЧ 55115 РФ;

Айгарим Монгуш — рядовой 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ;

Назити Монгуш — сержант 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ;

Эресу Ооржак — ефрейтор 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ;

Ариан Хертек — рядовой 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ;

Саян Хомушко — рядовой 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ;

Иван Ооржак — военнослужащий 3-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части 55115 РФ;

Чаян Чинан — военнослужащий 2-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части 55115 РФ;

Кежик-оол Шактар-оол — военнослужащий 1-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части 55115 РФ.

Ранее в Госбюро расследований сообщили, что в марте 2022 года в селе Ягодное российские оккупанты держали в заложниках более 350 местных жителей в бесчеловечных условиях в подвале местной школы. Люди были вынуждены спать стоя. В результате пыток, издевательств и отсутствия надлежащих условий умерли около десяти человек.

Им по 20 лет, но эти "дети" убивали и насиловали в Украине – Ирина Венедиктова, генпрокурор https://www.youtube.com/embed/lYdqS2c0k6A

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