Захват в плен жителей села Ягодное: будут судить 15 российских оккупантов 4 апреля, 17:47 Подвал школы в селе Ягодное, где российские военные удерживали более 350 человек, в том числе детей, во время захвата населенного пункта (Фото:Viacheslav Chaus/Facebook)

Черниговская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 15 российских оккупантов, которые в марте 2022 года удерживали в подвале в нечеловеческих условиях жителей села Ягодное.

Как сообщает Офис генпрокурора в Telegram, россиян будут судить за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Инфографика: Офіс генерального прокурора / Telegram

Следствие установило, что в начале марта 2022 года в захваченном селе Ягодное Черниговского района вооруженные российские военные захватили и удерживали в подвале школы 368 человек, в том числе 69 несовершеннолетних, используя их в качестве «живого щита» — оккупанты прикрывали свой командный пункт от возможного наступления защитников Украины.

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Бывшая генеральная прокурор Ирина Венедиктова говорила, что из-за бесчеловечных условий в плену умерли десять мирных жителей.



3 апреля президент Владимир Зеленский посетил село Ягодное Черниговской области вместе с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком и генсекретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Он подчеркнул, что Украина никогда не простит стране-террористу РФ подвал, в котором оккупанты удерживали жителей Ягодного, и все остальные преступления против человечности.