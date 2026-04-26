Мир должен заставить Россию прекратить атаки, угрожающие ядерной безопасности — Зеленский

26 апреля, 12:07
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Владимир Зеленский заявил, что мир не должен допустить продолжения российского ядерного терроризма (Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Владимир Зеленский заявил, что мир не должен допустить продолжения российского ядерного терроризма (Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Мир не должен допустить продолжения российского ядерного терроризма и должен заставить РФ прекратить атаки, создающие угрозу техногенной аварии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«40 лет назад мир столкнулся с одной из величайших ядерных катастроф — взорвался четвертый реактор Чернобыльской атомной электростанции. Наружу попало значительное количество радиоактивных веществ. Сотни тысяч человек годами преодолевают последствия той трагедии», — написал он в Телеграмм.

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Зеленский напомнил, что для сдерживания радиации над разрушенным реактором построили саркофаг, а впоследствии усилиями более 40 стран закрыли его безопасным конфайнментом, чтобы не допустить новых катастроф.

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«Именно эти два сооружения являются тем, что защищает от выбросов радиации и загрязнений. Их содержание и защита — в интересах каждого», — подчеркнул президент.

В то же время, по его словам, Россия снова ставит мир на грань техногенной аварии: российско-иранские шахеды постоянно пролетают над станцией, а один из них в прошлом году ударил по конфайнменту.

«Мир не должен допустить, чтобы этот ядерный терроризм продолжался, и лучший способ — это заставить Россию прекратить безумные атаки», — заявил Зеленский.

Президент также почтил память всех, кто отдал жизнь, ликвидируя последствия Чернобыльской катастрофы.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   ЧАЭС 40 лет аварии на ЧАЭС Владимир Зеленский Война России против Украины

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