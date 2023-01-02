В украинской разведке заявили, что знают все места хранения ядерного оружия в РФ и отслеживают все перемещения 2 января, 13:48 Россия систематически угрожает ядерным оружием на фоне своих действий в Украине (Фото:ГУР МО)

Главное управление разведки Минобороны Украины знает все места хранения ядерного оружия в России и следит за его перемещением.

Об этом сообщил представитель ведомства Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

«Во-первых, мы знаем все места хранения. Во-вторых, мы знаем количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня. Мы постоянно отслеживаем все перемещения всех носителей. Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводит двенадцатое главное управление министерства обороны РФ. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию», — пояснил он.

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Скибицкий отметил, что у Украины есть опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились начиная с 2014 года и раньше.

«Мы знаем все процедурные вопросы. Поэтому ГУР МО Украины постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую вооруженных сил России», — добавил представитель украинской разведки.

Он подчеркнули, что Кремль продолжает информационные мероприятия, направленные на устрашение и демонстрацию возможности применить ядерное оружие.

Скибицкий также заверил, что в Украине есть система оповещения, и военные пытаются выяснить все признаки, касающиеся подготовки к возможному применению, развертыванию ближе к Украине ядерного оружия любого вида.

7 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».

В украинской разведке в сентябре заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.