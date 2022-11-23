Российские оккупанты ограбили транспорт Энергоатома, который вез оборудование на Запорожскую АЭС 23 ноября, 15:07 Оккупнаты изъяли часть критически важного для ЗАЭС оборудования (Фото:Энергоатом/Telegram)

Российские оккупанты ограбили транспорт Энергоатома, который вез критическое оборудование и запчасти на Запорожскую АЭС.

Как сообщили в пресс-службе Энергоатома в Telegram, на блокпосту в Васильевке оккупанты заставили разгрузить автомобили и «изъяли на свои нужды» 45 обогревателей из 300, которые находились в грузе. После этого пропустили транспорт дальше.

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В компании пояснили, что обогреватели требуются ЗАЭС для поддержания температуры в помещениях, а также создания условий работы в зимний период в то время, когда станция не производит электроэнергию.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.

Россия давит на украинских сотрудников ЗАЭС, готовясь аннулировать их пропуска.