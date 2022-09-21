Ночью войска РФ обстреляли Запорожскую АЭС, есть повреждения на одном из энергоблоков — Энергоатом 21 сентября, 08:52 В Энергоатоме сообщили, что в результате атаки оккупантов повреждено оборудование связи энергоблока № 6 (Фото:Энергоатом/Telegram)

В ночь на среду, 21 сентября, войска РФ обстреляли территорию Запорожской АЭС.

Как сообщили в пресс-службе Энергоатома в Telegram, в результате атаки было повреждено оборудование связи энергоблока № 6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС.

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Из-за обстрелов отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных потребностей энергоблока. Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.

«В 02:00 персоналом ЗАЭС была найдена возможность и налажено питание собственных нужд энергоблока № 6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства», — отметили в Энергоатоме.

В компании также заявили, что оккупанты продолжают совершать акты ядерного терроризма, их не останавливает даже присутствие на площадке Запорожской АЭС инспекторов МАГАТЭ.

В Энергоатоме потребовали от международной организации более решительных действий, чтобы прекратить атаки РФ против гражданских ядерных объектов Украины.

Там также требуют помощи в деоккупации ЗАЭС и установлению зоны ядерной и физической безопасности вокруг атомных электростанций Украины.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В августе оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. Последний раз Запорожская АЭС прекращала работу 11 сентября из-за очередных российских обстрелов, которые повредили все линии связи.

1 сентября, несмотря на препятствия со стороны российских захватчиков, делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре. Специалисты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции осталось двое постоянных представителей миссии.



Как отметили в Энергоатоме, россияне приложили максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.



По итогам визита глава МАГАТЭ в частности заявил, что физическая целость Запорожской АЭС несколько раз нарушалась, что неприемлемо. Он пообещал «беспристрастную» и «нейтральную» оценку ситуации.

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