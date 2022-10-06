«Как срабатывает, не знает никто». Резников не знает, где бы РФ могла применить ядерное оружие, и считает его состояние «сомнительным» 6 октября, 14:40 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас никто не знает, в каком состоянии ядерное оружие РФ, и как оно сработает в случае применения. В последний раз Москва проводила испытания в 1990-х годах.



Об этом сообщает Forbes Украина.

По словам министра, состояние ядерного оружия у России достаточно сомнительное. Резников привел данные второго президента Украины Леонида Кучмы, утверждающего, что срок действия всего ядерного потенциала, в том числе и российского, завершился в 1997 году. Поэтому использование такого оружия «будет иметь непредсказуемые последствия».

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«Когда последний раз россияне испытания делали ядерное? В 90-е годы в Казахстане на соответствующем полигоне. То есть с 90-х годов они никаких испытаний не проводили, носители у них есть, ядерные запасы у них есть, но как оно включается, летает и срабатывает — не знает никто, и они в том числе», — отметил он.

Резников сомневается, что в случае, если Россия все-таки применит ядерное оружие против Украины, это будет локация на линии фронта: там есть и ее войска, а рядом — захваченные россиянами территории. По словам министра, это вряд ли будет точка в Черном море, поскольку там три страны-члены НАТО — Болгария, Турция и Румыния.

«То есть где применять? Какой смысл?» — сказал он.

Резников считает, что угрозами ядерного удара Москва, вероятно, просто хочет напугать Украину. В то же время глава Минобороны подчеркнул, что риск остается, и говорить, что его не существует, нельзя.

«Но если оценивать в процентах вероятность применения его [ядерного оружия], он значительно меньше чем что-либо. И это подтверждают в том числе наши партнеры и США, и Великобритания», — добавил он.

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риск применения Россией тактического ядерного оружия есть, но его качество и состояние вызывает вопрос.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».