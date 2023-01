РФ вряд ли применит ядерное оружие, новое вторжение из Беларуси возможно не ранее осени 2023 года — анализ угроз Кремля от ISW 20 января, 09:07 Угрозы Москвы о применении ядерного оружия в ISW считают информационным шантажом (Фото:REUTERS/Tatyana Makeyeva)

Несмотря на новые угрозы Дмитрия Медведева и Дмитрия Пескова, вероятность применения Россией ядерного оружия остается крайне низкой, и тем более маловероятной в ответ на предоставление Украине новых образцов западных вооружений.

В этом убеждены эксперты Института изучения войны, о чем пишут в своей новой сводке по итогам 19 января.

Кремль активизировал свою информационную операцию по распространению ложной версии о том, что война якобы обострится, если Украина получит западное оружие, способное достичь российских войск в оккупированном Крыму. Так ISW расценивает заявления Дмитрия Пескова который заявил, что подобный шаг «будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности». Песков заявил, что даже обсуждение предоставления Украине такого оружия «потенциально крайне опасно». Однако ISW напоминает, что юридически Крым является территорией Украины, и в соответствии с законами и нормами вооруженного конфликта Украина имеет право наносить удары по российским военным объектам на полуострове. Более того, согласно международному праву она также имеет право атаковать цели в России, поскольку страна-оккупант не имеет права на неприкосновенность военных целей на своей территории.

Видео дня

В ISW также напоминают, что новые заявления Пескова, как и более ранние аналогичные утверждения кремлевских чиновников — не более чем попытка воспрепятствовать поддержке Украины Западом и «не соответствуют реальным возможностям России по эскалации против Запада». Аналитики Института напоминают, что в нынешнем состоянии армии РФ «российские силы не имеют возможности эскалировать конвенциональные боевые действия в Украине и определенно не способны вести успешную конвенциональную войну против Запада и НАТО». Кремль также никогда не полагал, что сможет победить НАТО в войне с применением обычных вооружений — более того, эта оценка лежала в основе его доктрины гибридной войны РФ. Поэтому Кремль стремится свести к минимуму западную военную помощь Украине, «разжигая страх перед эскалацией, которую Россия не сможет осуществить», констатируют эксперты ISW. По их мнению, «теория победы Путина», вероятно, полагается на его стремление заставить свой народ сражаться, чтобы переждать готовность Запада поддерживать Украину.

Кремль вряд ли применит ядерное оружие в Украине и крайне маловероятно, что РФ применит его против Запада — несмотря на то, что постоянно полагается на надоедливые угрозы ядерной эскалацией. В этом контексте ISW анализирует новые угрозы Дмитрия Медведева, которы заявил, что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной». «Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — добавил Медведев. В ISW полагают, что Кремль поощряет его к подобной подстрекательской и экстремистской риторике, направленной на то, чтобы запугать и удержать Запад от дальнейшей военной помощи Украине. ISW продолжает считать, что РФ не намерена применять ядерное оружие в Украине или где-либо еще — и уж точно не в ответ на предоставление отдельных систем вооружения.

ISW дает новый прогноз относительно вероятности вторжения со стороны Беларуси — как «наиболее опасного сценария развития событий» войны против Украине, за развитием которого следит уже несколько недель (MDCOA, most dangerous course of action). Аналитики полагают, что новое нападение России с севера, в т. ч. с территории Беларуси, кажется «менее вероятным» в начале 2023 года и «более вероятным» — в конце 2023-го. Эксперты Института напоминают, что сейчас российские силы, дислоцированные в Беларуси, проходят учебную ротацию и передислокацию для боевых действий на востоке Украины. В то же время пока нет признаков того, что в для этих сил сформированы структуры командования и управления, необходимые для нападения на Украину зимой или весной 2023 года. Поэтому аналитики ISW на данный момент склонны прогнозировать, что российские силы могут создавать условия для нового нападения на Украину из Беларуси в конце 2023 года — учитывая информацию о проведении крупных российско-белорусских учений («Запад-2023» и «Союзный щит-2023»), вероятно, в сентябре 2023 года. Кроме того, к тому моменту РФ завершит подготовку призывников осени 2022 года и частично подготовить призывников весны 2023-го, а также может провести еще один или несколько наборов резервистов до ближайшей осени. Такой срок также позволил бы российской военной промышленности в достаточной степени подготовиться к тому, чтобы обеспечить большее количество необходимой [военной] техники для возобновления вторжения из Беларуси — чем то, чем Россия располагает нынешней зимой. В то же время ISW продолжает считать, что нападение России на Украину из Беларуси остается «крайне маловероятным» сценарием в нынешней зимой и «маловероятным», но более возможным осенью 2023 года.

Отдельно аналитики Института обращают внимание на то, что кремлевские чиновники продолжают контакты на высоком уровне с белорусским руководством — «деятельность, которая может создать условия для нападения России на Украину из Беларуси, хотя не обязательно и не в ближайшие недели». Так ISW комментирует телефонный разговор министров обороны РФ и Беларуси Сергея Шойгу и Виктора Хренина 19 января, встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с Александром Лукашенко в тот же день, а также переговоры Лаврова и его белорусского коллеги Сергея Алейника. В ходе этих контактов, судя по официальным релизам, обсуждались некие «меры стратегического сдерживания», «прогресс в подготовке» совместной российско-белорусской региональной группировки войск, а также российско-белорусское «общее видение» войны против Украины.

Тем временем российские военные блогеры — националисты продолжают критиковать идею нападения российских войск на Украину со стороны Беларуси, отмечает ISW. С их стороны звучат мнения о том, что российские силы не имеют возможности наступать вглубь Украины по нескольким направлениям, а России следовало бы уделить приоритетное внимание восстановлению своих регулярных войск для противостояния с НАТО.

Сам же Лукашенко продолжает попытки удержать баланс в отношениях с Кремлем, представляя Беларусь как суверенное государство в составе Союзного государства с РФ. В релизе администрации Лукашенко о его встрече с Лавровым указано, что они определили неуказанные области сотрудничества для «сохранения суверенитета двух стран во всех отношениях». Эта риторика согласуется с давними попытками Лукашенко избежать полной «сдачи» белорусского суверенитета структурам Союзного государства, где доминирует Кремль.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Владимир Путин все более близок к позиции « врагов» спонсора ЧВК Вагнера Евгения Пригожина — вероятно, он пытается уменьшить влияние Пригожина в России в пользу официальных российских военных и правительственных чиновников;



врагов» спонсора ЧВК Вагнера Евгения Пригожина — вероятно, он пытается уменьшить влияние Пригожина в России в пользу официальных российских военных и правительственных чиновников; Пригожин продолжается использовать заявления о «тактических успехах» вагнеровцев для повышения своего положения и, вероятно, намеренно усугубляет конфликт с Министерством обороны России, в том числе борясь за влияние в российском информационном пространстве;

начальник генштаба армии РФ Валерий Герасимов заявил, что ЧВК Вагнера не входит в структуру Вооруженных сил России и что российские военные не сотрудничают с «вагнеровцами», несмотря на многочисленные доказательства обратного;

украинские силы продолжают контрнаступательные операции в районе Сватово, а российские войска проводили ограниченные контратаки в районе Кременной;

российские источники утверждали, что войска РФ захватили Клещиевку в ходе наступательных операций в районе Соледара, Бахмута и Авдеевки [однако Генштаб ВСУ не подтверждал эту информацию — прим.ред.];

в российских источниках появились сообщения о локальных наступательных операциях РФ в Запорожской области;



чиновники РФ продолжают готовиться ко второй волне мобилизации;

украинские партизаны, вероятно, совершили атаку с использованием самодельного взрывного устройства в Запорожской области.

Карта боевых действий: битва за Бахмут и Соледар, бои на Донбассе, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW