Ядерные угрозы России никогда не заставят Украину уступить свои интересы — Кулеба 25 сентября, 02:55 Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Reuters)

Ядерные угрозы российского президента Владимира Путина никогда не заставят Украину уступить свои интересы. МИД Украины призвал ядерные государства отреагировать на шантаж РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Заявления Путина и Лаврова о возможном применении ядерного оружия абсолютно недопустимы и безответственны», — отметил дипломат.

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Кулеба подчеркнул, что Украина никогда не уступит собственные интересы и продолжит делать все для освобождения своих территорий.

Кроме этого, глава МИД призвал ядерные государства отреагировать на шантаж РФ и дать понять агрессору, что такая риторика ставит под угрозу весь мир и он не будет терпеть.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности России.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления о России, хочу напомнить, что у нашей страны также есть разные средства поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Это не блеф», — заявил Путин.

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