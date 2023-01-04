«Вопрос только в средствах». ВСУ могут бить по базам хранения ядерного оружия в Крыму, если оно там появится — Ижак

4 января, 11:20
Эксклюзив NV
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Алексей Ижак считает, что ВСУ могут бить по базам хранения ядерного оружия в Крыму, если оно там появится (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Алексей Ижак считает, что ВСУ могут бить по базам хранения ядерного оружия в Крыму, если оно там появится (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Украина может наносить удары по местам хранения ракет в Крыму, отметил в эфире Радио NV эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

«Большинство ракет — двойного назначения. <...> Все, что находится в Крыму, — это носители двойного назначения. Они используются в обычной войне. И все, что используется Россией в обычной войне, является легальной целью атак. Потому, как били по аэродромам, как били по носителям, так и надо бить. Вопрос только в средствах, которыми это можно сделать», — говорит Ижак.

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По данным украинской разведки, во временно оккупированном Крыму расположены российские носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Однако эксперт сомневается, что на полуострове появилось ядерное оружие:

«Даже если бы в Крыму появилось ядерное оружие (я лично не верю, что там оно есть, по крайней мере, на постоянной основе, это слишком рискованно), еще более легитимной стала бы такая цель, где находится ядерное оружие. Его появление в Крыму означало бы, что Россия готовит ядерную атаку по Украине».

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Время от времени в Крыму слышны звуки взрывов. Последние прозвучали 4 января в оккупированном Севастополе.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Крым Ядерное оружие Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ядерная бомба Деоккупация Крыма Радио НВ Война России против Украины

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