«Есть признаки». Войска РФ могли разместить в Крыму тактическое ядерное оружие — Центр оборонных стратегий 26 августа, 22:13 Гендиректор Центра оборонных стратегий Алина Фролова (Фото:Скриншот брифинга Media Center Ukraine/Youtube)

Есть признаки, что войска РФ разместили во временно оккупированном Крыму тактическое ядерное оружие, заявила гендиректор Центра оборонных стратегий Алина Фролова.

«Там может быть размещено ядерное оружие и есть признаки, которые об этом говорят. Это является страшной опасностью не только для Европы, но и для многих стран», — сказала она во время брифинга.

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Центр так считает, потому что на украинском полуострове оккупанты восстановили ​​инфраструктуру, поддерживающую функционирование тактического ядерного оружия.

«И даже был создан специальное подразделение в российской армии, которое должно заниматься обслуживанием таких военных объектов на территории Крыма», — отметила Фролова.

Она добавила, что после деоккупации полуострова эти объекты в Крыму будут переведены в другой режим, законсервированы или будут использоваться с другими целями.

Ранее министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу утверждал, что, несмотря на все угрозы кремлевского режима, ядерный удар по Украине российские войска наносить не планируют.

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