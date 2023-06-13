Лукашенко заявил, что ядерное оружие в Беларуси «в три раза мощнее того, что применялось в Хиросиме и Нагасаки» 13 июня, 23:13 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие будет размещено на нескольких объектах в Беларуси и что оно «в три раза мощнее того, что применялось в Хиросиме и Нагасаки».

В интервью российскому пропагандисту Волге Скабеевой он признался, что самостоятельно применить тактическое ядерное оружие не сможет, и что ему придется предварительно согласовать этот вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Однако ранее сегодня Лукашенко заявил, что может сам принять решение о применении ядерного оружия.

13 июня Лукашенко заявил, что может быть только одна причина применения ядерного оружия, которое стране планирует передать РФ — агрессия против Беларуси.

25 марта российский диктатор Владимир Путин сказал, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он попытался оправдать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Лукашенко 25 мая заявил, что министры обороны российского и белорусского режимов подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси. Тогда же он объявил, что уже началось «перемещение ядерных боеприпасов».

9 июня Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля.

13 июня координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят признаков перемещения ядерного оружия из России в Беларусь.