Исследовательская ядерная установка в Харькове снова попала под российский обстрел 26 марта, 23:06 Цей матеріал також доступний українською Здание ЯПУ, поврежденное в результате российских обстрелов (фото от 7 марта) (Фото:Государственная инспекция ядерного регулирования Украины / Facebook)

Российские оккупанты снова обстреляли ядерную установку Источник нейтронов в Харькове. Об этом сообщила государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Установить масштабы повреждений невозможно из-за постоянных боевых действий в районе, где находится ядерная установка.



«ЯПУ Источник нейтронов, как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки и/или обстрелы может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий», — предупредили в Госатомрегулирования.



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Ядерная установка на территории Национального научного центра Харьковский физико-технический институт уже попадала под обстрелы 6 и 10 марта. 23 марта на площадке ЯПУ Источник нейтронов обнаружили предмет, предварительно квалифицированный как неразорвавшийся реактивный снаряд РСЗО 9К58 Смерч.

С 24 февраля 2022 года ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние (режим «длительная остановка»).

ЯПУ Источник нейтронов предназначена для научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии и для производства медицинских радиоизотопов.

