Исследовательская ядерная установка в Харькове снова попала под российский обстрел

26 марта, 23:06
Цей матеріал також доступний українською
Здание ЯПУ, поврежденное в результате российских обстрелов (фото от 7 марта) (Фото:Государственная инспекция ядерного регулирования Украины / Facebook)

Здание ЯПУ, поврежденное в результате российских обстрелов (фото от 7 марта) (Фото:Государственная инспекция ядерного регулирования Украины / Facebook)

Российские оккупанты снова обстреляли ядерную установку Источник нейтронов в Харькове. Об этом сообщила государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Установить масштабы повреждений невозможно из-за постоянных боевых действий в районе, где находится ядерная установка.

«ЯПУ Источник нейтронов, как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки и/или обстрелы может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий», — предупредили в Госатомрегулирования.

Видео дня
Читайте также:
Обстрел исследовательской ядерной установки в Харькове квалифицировали как экоцид
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=339382951566299&id=100064837892613

Ядерная установка на территории Национального научного центра Харьковский физико-технический институт уже попадала под обстрелы 6 и 10 марта. 23 марта на площадке ЯПУ Источник нейтронов обнаружили предмет, предварительно квалифицированный как неразорвавшийся реактивный снаряд РСЗО 9К58 Смерч.

С 24 февраля 2022 года ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние (режим «длительная остановка»).

ЯПУ Источник нейтронов предназначена для научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии и для производства медицинских радиоизотопов.

Редактор: Нина Григорская

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ