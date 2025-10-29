В Центр противодействия дезинформации объяснили, для чего Путин заговорил о ядерном дроне Посейдон

Российский диктатор Владимир Путин заговорил о «новейшем» ядерном дроне Посейдон и ракете Буревестник , пытаясь запугать Запад и повлиять на поддержку Украины.

Об этом в среду, 29 октября, сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Как отметили в Центре, заявления Путина прозвучали после того, как США ввели новые санкции против нефтяных гигантов Лукойл и Роснефть.

«Пугалки Путина о „непобедимом“ оружии — это попытка психологического давления на Запад. Москва пытается запугать союзников Украины, замедлить военную помощь и заставить мир принять выгодные ей условия завершения войны», — отметили в Центре.

В ЦПИ отметили, что российский диктатор вернулся к ядерной риторике из-за усиления международной изоляции, экономического давления и страха перед последствиями собственной агрессии против Украины.

«Санкции настолько прижали Путина, что он начал вспоминать все свои „ракетные страшилки“, хотя Россия все равно не сможет их применить», — подчеркнули в Центре.

Ранее Путин заявил об «успешном» испытании подводного аппарата с ядерной энергетической установкой Посейдон. Также Путин похвастался ракетой Буревестник, испытания которой РФ провела 26 октября.

По словам кремлевского диктатора, «преимущество» Буревестника в том, что ядерная силовая установка в 1000 раз меньше мощности реактора атомной подводной лодки. Поэтому ядерный реактор Буревестника якобы запускается «в течение минут и секунд». Путин назвал ракету «прорывом» для России.

Беспилотный аппарат Посейдон (ранее известный как Статус-6), по данным из открытых источников, имеет практически неограниченный запас хода и является носителем атомной бомбы мощностью не менее 100 мегатонн. Максимальная глубина погружения составляет не менее 1 км, а диаметр аппарата — около 1,8 м. По разным данным максимальная скорость может достигать до 200 км/час.

26 октября в Кремле заявили об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой. Также были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева и двух крылатых ракет Х-102. В российском Генштабе заявили, что Буревестник якобы преодолел 14 тыс. км и находился в воздухе около 15 часов.