Я, Нина. История телеведущей Янины Соколовой и пять вещей о раке и жизни с ним, которые следует знать Вчера, 20:45 Цей матеріал також доступний українською Анастасия Рожинська Янина Соколова и музыкант Валерий Харчишин, который сыграет в фильме Я, Нина главную мужскую роль Анастасия Рожинська

Известная телеведущая Янина Соколова представила миссионерский мультимедийный проект Я, Нина, где расскажет о собственном опыте борьбы с раком.

Семь месяцев, 30 лучевых терапий, четыре курса химиотерапии и операция потребовались телеведущей Янине Соколовой, чтобы победить рак. Во время лечения Соколова продолжала работать, записывала авторскую программу Вечер с Яниной Соколовой. И не говорила о своей болезни никому, кроме нескольких человек из ближайшего окружения.



«Я живу в диком цейтноте и для меня это нормально. До болезни я считала, что я молодая и здоровая, поэтому не слишком часто посещала врачей. А ведь есть ранние звоночки, очень микроскопические, и ты даже не можешь подумать, чем все это обернется. Поэтому огромная просьба для всех: проверяйтесь, сдавайте тесты на онкомаркеры», — говорит Янина Соколова НВ.

После выздоровления телеведущая презентовала собственный мультимедийный проект под названием Я, Нина, в который войдут одноименный фильм, клип на песню группы Друга рика и книга. Идея пришла к ней на больничной койке в реанимации. Она говорит: проект — миссионерский, имеет целью изменить отношение к раку как среди самих онкобольных, так и среди их окружения.

«Фильм — самый простой и эффективный способ донести людям главные ценности. Мы вдохновим вас сделать жизнь такой, за которую стоит бороться. Надо проживать каждый день, как последний. Это будет история о счастье, любви, жизни, силе и борьбе», — рассказала Соколова.

Пресс-конференция по случаю презентации проекта Я, Нина в Киеве / Фото: Анастасия Рожинская

Сама она сыграет роль журналистки Нины, которая узнает, что больна раком, ее мужа сыграет лидер группы Друга рика, музыкант Валерий Харчишин, женщину-хирурга, которая оперировала Соколову, будет играть Валерия Ходос.

Сейчас идею подали на питчинг в Государственное агентство по вопросам кино и ожидают предоставления гранта. До этого должны снять часть ленты за свой счет. Планируют делать это в Одессе на Одесском кинофестивале. На съемки нужно 4 млн грн, из которых с помощью краудфандинга уже собрали более 1 млн 600 тыс грн. Представить ленту зрителю планируют весной следующего года.

«Перед тем, как делать операцию, я прошла много кругов, общалась с врачами, другими пациентами. Я знаю обо всем этом, как никто, поэтому, раз уж я публичная, думаю, я могла бы стать тем инструментом, который что-то изменит в этой сфере», — говорит Янина Соколова.

К проекту Я, Нина присоединились также представители различных общественных организаций и общественных инициатив, а также — медики. Вместе планируют охватить несколько важных направлений работы, таких как: доступ к медицине и лекарствам, психологическая помощь, урегулирование законодательных норм по использованию медицинского каннабиса, паллиативная помощь и тому подобное.

Репортер НВ Саша Горчинская побывала на презентации проекта Я, Нина в Киев и записала пять важных вещей о раке и жизни с ним, о которых стоит знать и помнить.

1 Рак можно победить, если обратиться к врачу вовремя.

Ранняя диагностика — залог быстрого выздоровления. На ранних стадиях от онкозаболевания часто можно вылечиться только с помощью одной, не сложной операции. Однако украинцы очень редко обращаются к врачу на ранних этапах развития заболевания, говорит Кирилл Бурмич, онкохирург, заместитель главного врача центра онкологии клиники Добробут. Эта сеть также является партнером проекта Я, Нина.

На сайте клиники можно пройти онлайн-тест, который поможет определить ваши риски и склонность к онкозаболеваниям. Такие тесты рекомендуют проходить раз в год.

Своевременное прохождение теста поможет выявить персональные риски для здоровья / Фото: Анастасия Рожинскя

Важно также заручиться поддержкой врачей — и не одного, а нескольких, чтобы они сформировали более полную картину состояния здоровья пациента и определили стратегию лечения.

«Дело в том, что у нас, как правило, судьба пациента зависит только от решения одного врача. В Украине не практикуют собирание медицинских консилиумов для определения дальнейшей схемы лечения пациента. В то время как за рубежом дальнейшую судьбу решает мультидисциплинарный врачебный консилиум, на котором собираются врачи различных профилей, изучают дело пациента и обсуждают тактику лечения», — объясняет Бурмич.

Такая практика является золотым стандартом в мировой медицине, однако в Украине по такой схеме работают только в некоторых частных клиниках.

2 Психологическая помощь и поддержка — это важно.

Человек, который вдруг узнает о своем диагнозе, находится в сложном психологическом состоянии. К сожалению, в украинском обществе часто воспринимают диагноз рак как приговор, как момент, на котором жизнь заканчивается. Это очень удручает.

Близкие люди не всегда способны поддержать человека, оказавшегося в сложных жизненных обстоятельствах. Может пригодиться квалифицированный специалист — психолог, который поможет пережить кризисную ситуацию с минимальным стрессом.

Во время презентации проекта гостей попросили завязать желтую ленту, если среди их близких есть или были больные раком, белую — если таких случаев нет. / Фото: Анастасия Рожинская

«Украинцы ментально не привыкли обращаться к психологам, к чужим людям. Хотя это часто спасает», — рассказывает Янина Соколова. Доступ онкобольных к психологической помощи — одно из ключевых направлений, которые поддерживает проект Я, Нина.

Кроме того, важно помнить и о том, что для больных большую ценность имеет также поддержка друзей и семьи. Не стоит отворачиваться от онкобольного или ставить на нем крест.

3 Каждый хочет быть красивым.

Вследствие химиотерапии онкобольные обычно теряют волосы. Не всем удается легко пережить такую незапланированную смену имиджа. Особенно если речь идет о детях, которым нужно продолжать посещать уроки в школе.

Чтобы помочь таким детям, в конце 2018 года в Украине запустили инициативу Hair for Share.

Презентация проекта Hair for Share на пресс-конференции в Киеве / Фото: Анастасия Рожинская

«Мы видели, что детям, которые потеряли волосы в результате химиотерапии, было очень трудно возвращаться в школу, общаться со сверстниками, на них смотрели, как на маленьких инопланетян. Иногда это очень мешает», — говорит основательница проекта Маричка Маковецкая.

За первые полгода работы организация собрала более 129 тыс грн пожертвований, а свои волосы для изготовления париков отдали уже 500 человек из разных городов Украины. Полсотни из них — мужчины. Hair for Share изготовили уже тридцать париков, которые подарили онкобольным детям.

«25 тысяч гривен на парик [средняя стоимость парики из натуральных волос в Украине] — это неподъемные деньги для семьи, которой, кроме этого, также надо лечить своего ребенка. Поэтому такой подарок — это счастье, что ты можешь ходить в школу и ничем не отличаться от сверстников», — говорит Маковецкая.

Сейчас каждый желающий может помочь проекту деньгами или подарить собственные волосы для изготовления парика. Как правильно обрезать и запаковать волосы, чтобы оно не потеряли свое качество, можно узнать в материалах на фб странице инициативы.

4 Право на достойную смерть.

Паллиативная помощь по своему определению — это подход, целью которого является улучшение условий жизни для людей, которые имеют смертельные заболевания на последних стадиях. То есть, фактически, основная цель паллиативной помощи — обеспечить максимально комфортные условия человеку, который доживает свою жизнь, дать ему возможность уйти достойно.

К сожалению, в Украине существует много проблем в этой сфере, говорит Ксения Дейнега-Шаповал, менеджер программы Общественное здоровье Фонда Возрождение. Прежде всего, это отношение к паллиативным пациентам:

Фильм Я, Нина планируют выпустить в кинопрокат уже следующей весной / Фото: Анастасия Рожинская

«Честность в общении с врачом, честность в общении с семьей, своевременное сообщение медицинской информации — это крайне важно. Мы очень часто не говорим о смерти со своими близкими и родными, со своими детьми, не задумываемся над тем, как мы будем умирать, когда придет наше время».

В хосписах и других паллиативных заведениях часто нарушаются базовые конституционные права человека. Например, право на приватность, когда из-за отсутствия надлежащих условий больной вынужден осуществлять интимные гигиенические процедуры на глазах у соседей по комнате, или право на уважение к телу после смерти, когда тело умершего в хосписе до приезда родственников сохраняют неправильно.

Фильм Я, Нина будет посвящен журналистке Нине, которая узнала, что у нее рак. / Фото: Анастасия Рожинская

Также нарушается право на медицинскую тайну. Разглашение медицинской тайны карается соответствующей статьей Уголовного кодекса Украины. Но в реальности же не редкость, когда о диагнозе конкретного человека врач рассказывает его близким или родным, не спрашивая разрешения у самого больного.

«Еще одно: согласно действующему законодательству человека могут госпитализировать или направить в хоспис только по ее собственному желанию и согласию. Никто не может решить это за вас, „сдать“ или отправить туда. Однако нередко мы видим, что именно родственники, которые не хотят заниматься тяжелобольным самостоятельно, отправляют их в паллиативные заведения», — добавляет Шаповал.

5 Счастье — это лучшее лекарство.

Именно такой девиз имеет Благотворительный фонд Зеленый слон, цель которого — осуществлять желания детей, страдающих раком.

Фонд Зеленый Слон помогает больным детям осуществлять мечты. / Фото: Анастасия Рожинская

«Фонд Зеленый Слон зарегистрирован совсем недавно, нодо этого я занималась осуществлением детских мечт в других проектах — и так уже десять лет. В течение этих десяти лет обо всех мечтах, которые мы осуществляли, не знал никто кроме тех, кто был непосредственно вовлечен в этот проект. Эти мечты были очень личными. Начиная от встреч с Владимиром Кличко, Сашком Положинским и, в свое время, с четырехчасовой встречи с Кузьмой в отделении онкогематологии, и заканчивая другими желаниями. Например, 9-летний Илья из прифронтового города Лисичанск всю жизнь мечтал о хаски. Мама пообещала ему, что подарит хаски после того, как Илья пройдет свои девять курсов химиотерапии. Конечно, я привезла ему этого хаски. Когда парень вернулся домой, то звонил, чтобы спросить, каким мясом ее кормить — сырым или вареным», — говорит основательница фонда Инна Голованчук.

Таким образом, добавляет Голованчук, дети, чье здоровье разбивает болезнь, могут вернуться к нормальной жизни — у них появляются цели, стремления, новые положительные эмоции и впечатления.