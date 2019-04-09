Я хочу переехать в другую страну. С чего начать?
Вчера, 20:151053
Вчера, 20:151053
Все зависит от того, куда конкретно вы планируете переезжать: в Европу, Америку, Юго-Восточную Азию, в какой-нибудь другой регион?
Стоит понимать, что в каждой стране есть свои особенности с трудоустройством, получением вида на жительство или гражданства, с оформлением необходимых документов.
Если вы планируете переехать в США, один из самых популярных способов — получение Грин-карты. На нее можно претендовать, если вы заключаете брак с гражданином США, хотите воссоединиться с семьей, проживающей в Штатах, желаете получить политическое убежище или устраиваетесь на работу при ходатайстве американского работодателя. Карту также можно выиграть в специальной лотерее, которая проводится раз в год — за обновлениями можно смотреть на сайте лотереи. Обратите внимание: в интернете полно мошенников с фейковыми сайтами, которые выдают себя за “официальные представительства” по работе с Зелеными картами. Настоящий и единственный сайт — этот.
В Европе аналогом Зеленой карты является Голубая карта, подтверждающая временный вид на жительство в ЕС и право на трудоустройство. Разница в том, что в отличие от американской, эту карту нельзя выиграть. Претендовать на Голубую карту могут, в первую очередь, представители определенных профессий — самых востребованных в текущий период времени. Более детальную информацию можно найти на сайте Евросоюза вот здесь.
Кроме того, в каждой стране существуют свои документы, подтверждающие право нахождения, проживания и трудоустройства там. Как, к примеру, Карта побыту в Польше. Они также бывают разные: временные, на срок до трех лет и карты резидента ЕС.
Некоторые страны предлагают специальные программы репатриации — возвращение на родину по историческим корням. Таких много, к примеру, в Израиле. Специальные агентства помогут со сбором необходимых документов и даже купят вам авиабилет, чтобы вы могли переехать. В дипломатических учреждениях — посольствах или консульствах — можно получить консультации.
Конечно. Лучше начинать искать ее заранее, до самого переезда. Помониторьте вакансии в иностранных компаниях, отправьте резюме на английском.
Если вы заинтересуете работодателя, вас могут пригласить на собеседование по скайпу. В случае, если все пройдет успешно и вам предложат работу, работодатель поможет с официальным приглашением — письмом, которое нужно будет взять с собой.
Здесь вы также можете сделать все онлайн. Подать документы в разные университеты мира по электронной почте и ждать ответа. Если вас зачислят как студента, вы получите официальное приглашение.
Не забывайте, что вам нужна рабочая виза, чтобы можно было легально трудоустроиться. Или студенческая, если вы планируете учиться. С туристической визой вы не сможете найти официальную работу, кроме того, вас могут депортировать, если вы попробуете нарушить законы.
Условия получения таких виз изучайте в консульствах или посольствах конкретной страны.
Наверняка вам известна крылатая фраза о том, что незнание законов не освобождает от ответственности. Поэтому советуем изучить законодательство страны, в которую вы едете: какие там правила, за что может оштрафовать полиция, разрешено ли курение на улицах, какие нюансы ПДД стоит знать, в какой одежде можно выходить на улицу. Последнее актуально для большинства мусульманских стран.
К примеру, в Марокко полицейские могут остановить вашу машину и выписать штраф, если пассажиры на заднем сидении не пристегнуты. Во многих строгих мусульманских странах вроде Саудовской Аравии у вас могут быть проблемы, если вы решите обняться или поцеловаться на публике со своим партнером. Это запрещено, даже если вы состоите в браке.
Не забывайте, что должны соблюдать условия всех ваших предварительных договоренностей. Например, если вы уже успели подписать с работодателем контракт, внимательно изучите все положения: можете ли вы расторгнуть его раньше времени, за сколько дней до прекращения работы нужно уведомить о решении работодателя и так далее.
Если вы успели получить гражданство в другой стране, но хотите вернуться в Украину, помните, что по нашим законам запрещено иметь двойное гражданство. Так что вам придется либо отказаться от паспорта другой страны, либо пребывать на родине в статусе иностранца.