Я хочу переехать в другую страну. С чего начать?

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Какие документы могут мне понадобиться?

Все зависит от того, куда конкретно вы планируете переезжать: в Европу, Америку, Юго-Восточную Азию, в какой-нибудь другой регион?

Стоит понимать, что в каждой стране есть свои особенности с трудоустройством, получением вида на жительство или гражданства, с оформлением необходимых документов.

Если вы планируете переехать в США, один из самых популярных способов — получение Грин-карты. На нее можно претендовать, если вы заключаете брак с гражданином США, хотите воссоединиться с семьей, проживающей в Штатах, желаете получить политическое убежище или устраиваетесь на работу при ходатайстве американского работодателя. Карту также можно выиграть в специальной лотерее, которая проводится раз в год — за обновлениями можно смотреть на сайте лотереи. Обратите внимание: в интернете полно мошенников с фейковыми сайтами, которые выдают себя за “официальные представительства” по работе с Зелеными картами. Настоящий и единственный сайт — этот.