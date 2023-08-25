«Доверяю словам Залужного». Вопрос прорыва российской обороны решен на 95% — Ступак 25 августа, 14:16 NV Премиум Украинские военнослужащие в Запорожской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynsky)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления, сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва.

Военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV рассказал, что думает о таких высказываниях украинского генерала:

«Я доверяю словам Залужного. Если он говорит так, то это означает, что этот вопрос почти на 95% решен, — и вопрос техники, и продвижения. Тяжелые минные поля пройдены».

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Ступак напомнил, что, по некоторым оценкам, плотность российского минирования составляла 1500 мин на каждый квадратный километр этой линии обороны.

«Недавно наши военные опубликовали фотографию, где они [показывают] один квадратный метр нашей территории. И на этом квадратном метре мы видим 6 противопехотных мин и одну противотанковую мину. Просто колоссальный уровень заминирования этой территории», — отметил военный эксперт.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявляет, что ВСУ пересекли первую линию обороны россиян.

«То есть, если Залужный говорит, что вот-вот, это означает, что действительно будет прорыв. И наши военные смогут выйти на определенные участки, о которых еще, например, год назад мы не могли даже мечтать», — добавил Ступак.