«Доверяю словам Залужного». Вопрос прорыва российской обороны решен на 95% — Ступак

25 августа, 14:16
NV Премиум
Поделиться:
Украинские военнослужащие в Запорожской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynsky)

Украинские военнослужащие в Запорожской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynsky)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления, сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва.

Военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV рассказал, что думает о таких высказываниях украинского генерала:

«Я доверяю словам Залужного. Если он говорит так, то это означает, что этот вопрос почти на 95% решен, — и вопрос техники, и продвижения. Тяжелые минные поля пройдены».

Видео дня

Ступак напомнил, что, по некоторым оценкам, плотность российского минирования составляла 1500 мин на каждый квадратный километр этой линии обороны.

Читайте также:
Контрнаступление идет тяжело, но с каждым днем мы продвигаемся вперед — Данилов

«Недавно наши военные опубликовали фотографию, где они [показывают] один квадратный метр нашей территории. И на этом квадратном метре мы видим 6 противопехотных мин и одну противотанковую мину. Просто колоссальный уровень заминирования этой территории», — отметил военный эксперт.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявляет, что ВСУ пересекли первую линию обороны россиян.

«То есть, если Залужный говорит, что вот-вот, это означает, что действительно будет прорыв. И наши военные смогут выйти на определенные участки, о которых еще, например, год назад мы не могли даже мечтать», — добавил Ступак.

https://www.youtube.com/watch?v=O_JB2kiS2K4&t=747s
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Прорыв Радио NV Валерий Залужный Война России против Украины наступление ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X