«Я буду до конца на этой войне». Азербайджанец Риад Агаев — о том, почему и как борется за Украину против россиян. Интервью NV 12 марта, 21:49 Эксклюзив NV Азербайджанец Риад Агаев воюет за Украину с начала полномасштабного вторжения России (Фото:censor.net / Риад Агаев)

Риад Агаев — доброволец из Азербайджана. Он воевал в Нагорном Карабахе, а с начала полномасштабного вторжения — защищает Украину.

Боец обещает, что будет до конца на войне против России, но сталкивается с определенными трудностями, как и многие другие иностранцы-защитники.

Что это за проблемы и как уже год Агаев воюет против россиян, он рассказал в интервью Radio NV.

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— Вы гражданин Азербайджана?

— Да.

— Многие граждане других стран, которые в Украине уничтожают российских оккупантов, сталкиваются с тем, что не могут легализоваться никаким образом. Речь идет и о белорусах, и об азербайджанцах, и об армянах — о разных национальностях. Какой у вас опыт этого?

— У меня та же проблема. Правда, я просрочил сроки еще до начала войны. Но, тем не менее, думаю, за год на войне можно было бы как-то закрыть на это глаза.

Я обращался и в Офис президента с официальным письмом, они перенаправили в миграционную службу. А с миграционной службы приходит стандартный ответ, что должны быть основания для того, чтобы дать какие-то бумаги, чтобы дать «посвідку». Про гражданство я вообще молчу.

— Предлагают ли вам какие-нибудь решения?

— Да. Я там видео выставлял у себя в Фейсбуке. Я вообще не люблю такие вещи. Это, грубо говоря, как семейная ссора — не надо, чтобы оно выходило за пределы, потому что такие вещи и враги наши смотрят, радуются нашим проблемам.

Человек один со мной связался, и пытается помочь. Но это тоже касается миграционной службы, которая не хочет идти навстречу. Тем не менее, мы с ним писали письмо на имя Лубинца, начальника Офиса [омбудсмена]. Вроде, какие-то продвижения будут. По крайней мере, запрос в миграционную еще раз отправлен, теперь мы ждем ответа.

Честно, не понимаю, почему я должен заниматься этим вместо того, чтобы быть на фронте со своими хлопцами, делать свою работу. До меня вот, честно, это не доходит.

— Вы фактически сражаетесь с россиянами с 25 февраля?

— Да.

— А где именно вы были?

— Начиная с Киева, бой на Берестейке, потом Броварское направление, Ирпень, Харьковская область. А потом в Сумской области. Но что мы там делали, наверное, я не скажу. Это не для эфира.

— Из-за того, что у вас нет никаких документов, это значит, что у вас нет возможности получить зарплату. А как вы держитесь весь этот год?

— Благодаря хлопцам, которые со мной с первого дня. К сожалению, не все живы. Они мне помогают со своей зарплаты, чуть-чуть подкидывают. Волонтеры помогают одеждой какой-то, бронежилетами, касками, наушниками и так далее. Кормить — кормят. Ничего не скажу.

— У вас есть военный опыт. Правильно ли я понимаю, вы в Нагорном Карабахе воевали?

— Да, полтора года. И там я получил ранение в обе ноги. И левая нога у меня плохо функционирует. И иногда мне тупо тяжело ходить. Но, тем не менее, делаю то, что я должен делать.