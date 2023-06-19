«Мы надеялись, что контрнаступления не будет». Wall Street Journal пообщался со «свежими» российскими пленными: что они рассказывают 19 июня, 03:20 ВСУ берут новых пленных в ходе первых контрнаступательных боев (Фото:ГУР)

Российские военные, попавшие в украинский плен во время недавних боев, жалуются на большие потери в армии РФ и низкий боевой дух и говорят, что надеялись, что контрнаступление ВСУ не состоится. Об этом пленные россияне рассказали, общаясь с журналистами The Wall Street Journal.

Как пишет WSJ, первые бои в рамках большого наступления Украины на юге и востоке страны приводят к притоку новых пленных.

Российские солдаты, с которыми пообщались журналисты, сдались в плен после жестоких боев, когда украинские силы атаковали первую линию обороны россиян вблизи села Большая Новоселка на востоке Донецкой области.

Видео дня

Около 20 пленных с этого направления украинские военные направили во временный изолятор на востоке Украины, их планируют вскоре переправить подальше от линии фронта.

Среди «свежих» пленных как профессиональные военные, так и наемники и мобилизованные. Несколько из них представители этнических меньшинств из Сибири, а другие — из Санкт-Петербурга или Владивостока.

Журналисты проверили их личности, но не разглашают их фамилии из соображений безопасности.

«Мы надеялись, что контрнаступления не будет»

Военнослужащий-контрактник из южной Сибири Анатолий дома был строителем. Он рассказал, что пошел на войну в Украину, потому что это сделали друзья и знакомые.

«Пропаганда говорила, что Украина плохая, здесь люди нацисты и так далее. Мы это слышали везде», — говорит Анатолий.

Он рассказывает, что был водителем, чинил технику и переправлял операторов беспилотников, но месяц назад его отправили на передовую в лесополосу к западу от Большой Новоселки.

Анатолий говорит, что солдаты в его подразделении почти не разговаривали друг с другом, пока ждали наступления украинцев.

«Все молчали, думали, с какой стороны придут. Мы были очень напуганы. Никто не хочет умирать. Мы надеялись, что контрнаступления не будет», — вспоминает он.

На прошлой неделе, по его словам, два дня все было тихо: «Но потом начался сильный штурм. Все стало хаотично, летели боеприпасы, все разбежались. Между обстрелами и минометным огнем я пытался заглянуть в поля, найти врага. Но я никого не видел».

Он вспоминает, что внезапно украинцы ворвались в лес и забросали его окоп ручными гранатами. По его словам, были убиты пять российских солдат, стоявших рядом с ним, в том числе его хороший друг Георгий.

«Я вышел из траншеи и начал кричать: «Сдаюсь, сдаюсь», — рассказал Анатолий.

«Я начинаю понимать, что в этой войне мы не на стороне правды»

Другой боец — Антон — входил в российскую группировку Шторм Z. В марте он получил осколочные ранения головы и конечностей. Врач говорил, что он не может продолжать воевать, но его командир приказал ему и другим раненым вернуться на фронт.

Антон рассказал, что бойцам Шторма Z, среди которых преимущественно зэки из российских тюрем, не позволяли отступать, ставя позади них заградотряды.

Антон бывший военный, который попал в тюрьму за торговлю наркотиками. Он подписался на полгода войны в Украине в обмен на обещание помилования. Но, говорит он, командиры относились к их жизням как к чему-то одноразового использования.

«Я начинаю понимать, что в этой войне мы не на стороне правых», — говорит он.

На прошлой неделе он получил приказ отправиться на передовую возле Большой Новоселки. Как он вспоминает, еще не доехав до места, вместе с другими солдатами они попали под обстрел. Одна пуля попала ему в ногу, а другая в руку.

Вместе с другими российскими оккупантами, преимущественно ранеными, они пытались докричаться до украинских военных, чтобы сказать, что хотят сдаться.

«Если мы вернемся — они [загрядотряды] нас расстреляют. Потом сидели и ждали, пока приедут украинцы», — рассказывает Антон.

« Если у меня будет возможность — я откажусь от обмена»

Солдат-срочник Дмитрий родом с дальнего востока России рассказывает, что моральный дух среди россиян «достаточно низкий».

«Мы постоянно были на позиции без ротации. Оказалось, что по документам нас выписали месяц назад, но этого не произошло», — говорит он.

Дмитрий рассказал, что его отправили на донецкий фронт после минимальной подготовки, включавшей стрельбу в поле и базовую первую помощь. По его словам, его подразделению, оборонявшему поселок Староморское к югу от Большой Новоселки, не хватало экипажей для некоторых танков и бронетехники.

Дрожащим голосом оккупант описывает, как попал под сильный обстрел: «Они били по нам из танков, минометов, артиллерии». А после американские БТР MaxxPro обстреляли посадку россиян и разбили их пехоту.

«Я не знал, что делать, мне было страшно, у меня была паника», — вспоминает Дмитрий.

Вместе с товарищем они вылезли из окопа с поднятыми руками. В момент, когда украинцы завязывали им руки, из окопа выскочил еще один россиянин, который бросил гранату, ранив нескольких украинцев. Почти сразу его убили.

Дмитрий говорит, что надеется, что его не отправят обратно в Россию в рамках обмена пленными. Он опасается относительно того, как с ним обойдется ФСБ.

«Если у меня будет возможность, я откажусь от обмена», — говорит он.