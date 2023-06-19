«Мы надеялись, что контрнаступления не будет». Wall Street Journal пообщался со «свежими» российскими пленными: что они рассказывают

19 июня, 03:20
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ВСУ берут новых пленных в ходе первых контрнаступательных боев (Фото:ГУР)

ВСУ берут новых пленных в ходе первых контрнаступательных боев (Фото:ГУР)

Российские военные, попавшие в украинский плен во время недавних боев, жалуются на большие потери в армии РФ и низкий боевой дух и говорят, что надеялись, что контрнаступление ВСУ не состоится. Об этом пленные россияне рассказали, общаясь с журналистами The Wall Street Journal.

Как пишет WSJ, первые бои в рамках большого наступления Украины на юге и востоке страны приводят к притоку новых пленных.

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Российские солдаты, с которыми пообщались журналисты, сдались в плен после жестоких боев, когда украинские силы атаковали первую линию обороны россиян вблизи села Большая Новоселка на востоке Донецкой области.

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Около 20 пленных с этого направления украинские военные направили во временный изолятор на востоке Украины, их планируют вскоре переправить подальше от линии фронта.

Среди «свежих» пленных как профессиональные военные, так и наемники и мобилизованные. Несколько из них представители этнических меньшинств из Сибири, а другие — из Санкт-Петербурга или Владивостока.

Журналисты проверили их личности, но не разглашают их фамилии из соображений безопасности.

«Мы надеялись, что контрнаступления не будет»

Военнослужащий-контрактник из южной Сибири Анатолий дома был строителем. Он рассказал, что пошел на войну в Украину, потому что это сделали друзья и знакомые.

«Пропаганда говорила, что Украина плохая, здесь люди нацисты и так далее. Мы это слышали везде», — говорит Анатолий.

Он рассказывает, что был водителем, чинил технику и переправлял операторов беспилотников, но месяц назад его отправили на передовую в лесополосу к западу от Большой Новоселки.

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Анатолий говорит, что солдаты в его подразделении почти не разговаривали друг с другом, пока ждали наступления украинцев.

«Все молчали, думали, с какой стороны придут. Мы были очень напуганы. Никто не хочет умирать. Мы надеялись, что контрнаступления не будет», — вспоминает он.

На прошлой неделе, по его словам, два дня все было тихо: «Но потом начался сильный штурм. Все стало хаотично, летели боеприпасы, все разбежались. Между обстрелами и минометным огнем я пытался заглянуть в поля, найти врага. Но я никого не видел».

Он вспоминает, что внезапно украинцы ворвались в лес и забросали его окоп ручными гранатами. По его словам, были убиты пять российских солдат, стоявших рядом с ним, в том числе его хороший друг Георгий.

«Я вышел из траншеи и начал кричать: «Сдаюсь, сдаюсь», — рассказал Анатолий.

«Я начинаю понимать, что в этой войне мы не на стороне правды»

Другой боец — Антон — входил в российскую группировку Шторм Z. В марте он получил осколочные ранения головы и конечностей. Врач говорил, что он не может продолжать воевать, но его командир приказал ему и другим раненым вернуться на фронт.

Антон рассказал, что бойцам Шторма Z, среди которых преимущественно зэки из российских тюрем, не позволяли отступать, ставя позади них заградотряды.

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Антон бывший военный, который попал в тюрьму за торговлю наркотиками. Он подписался на полгода войны в Украине в обмен на обещание помилования. Но, говорит он, командиры относились к их жизням как к чему-то одноразового использования.

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«Я начинаю понимать, что в этой войне мы не на стороне правых», — говорит он.

На прошлой неделе он получил приказ отправиться на передовую возле Большой Новоселки. Как он вспоминает, еще не доехав до места, вместе с другими солдатами они попали под обстрел. Одна пуля попала ему в ногу, а другая в руку.

Вместе с другими российскими оккупантами, преимущественно ранеными, они пытались докричаться до украинских военных, чтобы сказать, что хотят сдаться.

«Если мы вернемся — они [загрядотряды] нас расстреляют. Потом сидели и ждали, пока приедут украинцы», — рассказывает Антон.

«Если у меня будет возможность — я откажусь от обмена»

Солдат-срочник Дмитрий родом с дальнего востока России рассказывает, что моральный дух среди россиян «достаточно низкий».

«Мы постоянно были на позиции без ротации. Оказалось, что по документам нас выписали месяц назад, но этого не произошло», — говорит он.

Дмитрий рассказал, что его отправили на донецкий фронт после минимальной подготовки, включавшей стрельбу в поле и базовую первую помощь. По его словам, его подразделению, оборонявшему поселок Староморское к югу от Большой Новоселки, не хватало экипажей для некоторых танков и бронетехники.

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Дрожащим голосом оккупант описывает, как попал под сильный обстрел: «Они били по нам из танков, минометов, артиллерии». А после американские БТР MaxxPro обстреляли посадку россиян и разбили их пехоту.

«Я не знал, что делать, мне было страшно, у меня была паника», — вспоминает Дмитрий.

Вместе с товарищем они вылезли из окопа с поднятыми руками. В момент, когда украинцы завязывали им руки, из окопа выскочил еще один россиянин, который бросил гранату, ранив нескольких украинцев. Почти сразу его убили.

Дмитрий говорит, что надеется, что его не отправят обратно в Россию в рамках обмена пленными. Он опасается относительно того, как с ним обойдется ФСБ.

«Если у меня будет возможность, я откажусь от обмена», — говорит он.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Пленные Запорожская область Армия России Юг Украины Российские военные Российская армия The Wall Street Journal Обмен пленными Военнопленные Контрнаступление Война России против Украины деоккупация

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