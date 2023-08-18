«От создателей Киева за три дня». В Минобороны ответили на статью WP о том, что ВСУ не отобьют Мелитополь и не достигнут главной цели

18 августа, 15:03
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Украинские бойцы в Донецкой области, 31 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинские бойцы в Донецкой области, 31 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Советник министра обороны Украины Алексей Копытько отреагировал на материал The Washington Post, в котором журналисты, ссылаясь на данные разведки США, пишут, что ВСУ не смогут в этом году освободить Мелитополь и достичь главной цели контрнаступления — разрушить сухопутный коридор в Крым.

Об этом он написал в Facebook в пятницу, 18 августа.

По его словам, статья является «новым вбросом» от создателей «россияне возьмут Киев за 72−96 часов».

В частности, в ней сказано, что «ВСУ остановятся в нескольких милях от Мелитополя», а администрация президента США Джо Байдена якобы «обеспокоена наступлением ВСУ под Бахмутом, которое могло подорвать эффективность контрнаступления на юге».

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«Особенно интересны причины „неосвобождения“: активность в районе Бахмута, куда вовлечены силы украинской армии; стремление командования снизить уровень потерь за счет тактики малых групп. Пытаюсь представить логику этих писателей. То есть украинская армия должна: отойти от Бахмута. Куда? Сразу за Днепр? Или есть понимание, как без боя остановить россиян в Бахмуте/Авдеевке/Марьинке и т. д., чтобы они не лезли дальше?» — отреагировал советник министра.

Он подчеркнул: воспринимать анонимные ссылки на «разведку», «источники» в СМИ, «которые неоднократно замечены в попытках оказывать нездоровое давление, категорически не стоит». По словам Копытько, ВСУ могут куда-то не дойти, если у них не будет оружия.

«Все эти вбросы похожи на перевернутую пирамидку, когда меняется причина и следствие: зачем им давать оружие, если они не возьмут Мелитополь — не даем оружие — смотрите, они не взяли Мелитополь — а мы об этом и говорили — какие мы дальновидные молодцы», — добавил он.

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Контрнаступление ВСУ: что известно

В конце июля издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед». Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану.

16 августа ведомство сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Минобороны Украины Мелитополь The Washington Post Контрнаступление Война России против Украины

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