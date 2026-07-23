Вполне законная военная цель. Defense Express выяснили, чем Wildberries снабжает армию РФ

Российский Wildberries продает не только товары для дома, но и продукцию военного и двойного назначения, сообщает портал Defense Express , проанализировавший ассортимент маркетплейса.

За последние дни Силы беспилотных систем нанесли удары уже по четырем крупным логистическим центрам российского маркетплейса Wildberries. В сети эти атаки назвали своеобразным ответом за уничтожение украинских логистических хабов и отделений «Новой почты», которые регулярно становятся целями российских обстрелов.

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В России традиционно оправдывают удары по объектам Нової пошти заявлениями о том, что компания занимается «военными перевозками» и хранит на своих складах беспилотники и другое вооружение. В то же время атаки на логистические центры Wildberries Москва называет «террористическими».

Аналитики портала Defense Express обнаружили в ассортименте маркетплейса FPV-дроны, гексакоптеры, а также комплектующие для беспилотных систем, которые могут использоваться в боевых условиях. Среди таких товаров — катушки с оптоволокном для ударных FPV-дронов, электронные компоненты для их сборки и эксплуатации: полетные контроллеры, наземные модули для работы с оптоволокном, двигатели, механизмы сброса, платы инициации и другие детали.

Фото: Defense Express

Кроме того, на Wildberries в свободной продаже представлены прицелы для стрелкового оружия, элементы военного снаряжения, бронеплиты и другие товары, которые могут использоваться для обеспечения российских военных.

Фото: Defense Express

«Всё это превращает логистические центры Wildberries во вполне законную военную цель. Однако поражение таких центров полезно не только из-за уничтожения товаров, предназначенных для снабжения оккупационной армии. Это также наносит значительный ущерб российским компаниям, чьи налоговые отчисления подпитывают экономику России и помогают вести войну против Украины», — отметили аналитики.

Фото: Defense Express

Wildberries — крупнейший маркетплейс в России: годовой оборот компании превышает 6,1 триллиона рублей. Повреждение логистической инфраструктуры также создает проблемы для тысяч мелких продавцов, которые могут потерять запасы товаров и вынуждены сворачивать свою деятельность.

23 июля российское издание Коммерсантъ сообщило, что в результате ударов украинских дронов за неделю было повреждено или уничтожено около 10% логистических мощностей маркетплейса Wildberries в России.

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Атака на логистические центры — главное

В ночь на 23 июля беспилотники атаковали российский Воронеж, где, по данным мониторинговых Telegram-каналов, одной из вероятных целей стал логистический хаб Wildberries.

В ночь на 22 июля украинские дроны нанесли удары по двум крупным логистическим центрам Wildberries на юге России — в Краснодаре (площадью около 100 тысяч квадратных метров) и Невинномысске Ставропольского края (площадью около 90 тысяч квадратных метров).

В ту же ночь взрывы прогремели и в Армавире Краснодарского края — там, предположительно, была атакована нефтебаза, на которой также возник пожар. Владелица Wildberries Татьяна Ким подтвердила атаки на оба логистических центра, отметив, что на объектах была проведена оперативная эвакуация персонала.

20 июля беспилотники уже совершили массированную атаку на Московскую область РФ — тогда в Подольске огонь охватил еще один склад Wildberries, а в Домодедово — индустриальный парк Южные ворота.