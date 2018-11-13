Welcome to Qirim. Неопубликованная футуристическая глава из книги о Мустафе Джемилеве про Крым после деоккупации

Сегодня лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев празднует свое 75-летие. К юбилею легендарного диссидента и политического деятеля представляем не публиковавшуюся ранее футуристическую главу из книги Алима Алиева и Севгиль Мусаевой Мустафа Джемилев. Несгибаемый о встрече авторов с Джемилевым в Крыму после деоккупации:

Welcome to Qirim

Мы прилетаем в акъмесджитский аэропорт им. Амет-Хана Султана рейсом из Киева на новеньком Airbus, принадлежащему европейскому лоу-косту с очень приемлемыми ценами на билеты. Небольшой аэропорт напоминает муравейник: перед нами приземлились забитые до отказа рейсы из Стамбула и Мюнхена, в зале ожидания прямо на мягком ковролине расположилась, предположительно, группа американских студентов, прилетавшая по обмену в Таврический национальный университет, а в углу о чем-то горячо дискутировали хасиды. На своем фольцвагене перламутрово-синего цвета нас встречает наш общий друг Заир и везет прямиком в Бахчисарай.

Последние дни августа, раскаленное, как къатлама (крымскотатарское блюдо – лепешка) на сковородке, солнце в зените, теплый сухой ветер обволакивает наши лица и поглаживает волосы.

Проезжая Акъмесджит замечаем, что он словно переродился – велосипедисты неспешно передвигались по велодорожкам, молодежь лежала на зеленых газонах и читала книги, либо проводила пикники, дети плескались в фонтанчиках, подростки растрачивали свою энергию в скейт-парках, монументальные бетонные здания с муралами модных стрит-арт-художников органично перемежевываются с модерновыми стеклянными строениями, а локальные ресторанные бренды успешно конкурируют с транснациональными гигантами.

Вдоль трассы со свежей аккуратной разметкой, ведущей к столице Крымского Ханства, словно солдаты в парадных мундирах, что выстроились в прямые бесконечные ряды, красуются ухоженные персиковые сады.

Через несколько десятков минут свои ворота для нас открывает величественный Бахчисарай с наново перестланными крышами рыжей черепицей-татаркой и многочисленными мастерскими, в которых возрождается крымскотатарское искусство. Петляя узкими улочками, и, то и дело пропуская толпы туристов с гаджетами в руках, мы оказываемся в самом сердце старинного города – Хан Сарае, бывшей резиденции крымских ханов, сегодня же – современным интерактивным музейным комплексом, где все вокруг оживает и погружает с головой в жизнь средневековья. Смеемся, что если в нашем детстве были такие музеи, то мы б, наверняка, выбрали исторический факультет. Вдали замечаем полдюжины башенных кранов – там строят первый на полуострове музей современного искусства и театральную сцену.

Мы подъезжаем к бежевому двухэтажному дому с мансардой над которой у самой крыши изображена «Тамга». С внешней стороны металлического забора растут кусты роз. Нас выбегает встречать соседская детвора, а за ними – Сафинар ханым. Она, отодвигая ногой зеленый шланг, поливающий айвовые деревья, ведет нас во внутренний дворик дома, где под сенью виноградных лоз в компании со своим соратником по национальному движению Мустафа Джемилев играет в нарды.

Фото: Елена Попова / Украинский институт книги

— Селям алейкум, Мустафа агъа, - здороваемся мы.

— А я вас уже заждался! – улыбается он, отставляя массивную резную деревянную доску для нард и обнимает нас – Хош кельдинъиз, баллар, кечениз (Добро пожаловать, ребята, проходите)

— Видимо хороший урожай муската будет в этом году! – с предвкушением констатируем мы смотря на налитые солнцем и соком виноградные лозы.

— Ну да, если осы не сожрут, – смеется Мустафа агъа.

Мы садимся за небольшой столик с короткими ножками, на котором в пиалах расставлены сухофрукты, орехи, мед, конфеты, кизиловое варенье и домашний кусковой сахар, а прям по центру – тарелка с нарезанным сочным арбузом. И, конечно же, пепельница. Сафинар ханым приносит в джезве сваренный ароматный кофе и молоко.

— И чем вы сейчас занимаетесь на заслуженной пенсии? Мемуары пишите?

— Да какие там мемуары, - отмахивается рукой Сафинар-ханым, - думала, что хоть сейчас ему отдохнуть дадут. А нет, снова нелюбимые подъемы в 8 утра, работа с бумагами или разъезды…

— Вот вчера, - продолжает Мустафа агъа, - в Судаке мультимедийную библиотеку открывали, а потом поехали в Ай-Серез – там инвесторы хотят зеленый туризм развивать для уставших от больших городов - с козочками, ремеслами, спортивными соревнованиями и собиранием фундука.

Он достает запретный врачами для него плод – закуривает сигарету. Дома слышны голоса людей, тут, кажется, пусто не бывает.

— Мустафа агъа, сильно ли изменился Крым за последнее время?

— А вы не почувствовали? - наш собеседник удовлетворенно улыбается и наливает нам кофе.

Последние пару лет после деоккупации Крым похож на глобальную стройку во всех смыслах. Тут строят стены новых зданий и восстанавливают из пепла государственные институции.

Международное давление, санкции и политика изоляционизма, подкрепленное недовольствами внутри самой элиты в России, и в итоге привели к смене режима там на более демократический с готовностью вести диалог относительно дальнейшей судьбы полуострова. Он стал непосильной ношей для РФ.

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Переходный период в Крыму ознаменовался началом процесса демилитаризации полуострова – вывод российской армии под эгидой стран Большой семерки и ООН, а также принятие Конвенции, предусматривающая запрет на проведение каких-либо военных операций и расположение военных баз. Те, кто работал в оккупационных государственных структурах, был идеологом «крымской весны», либо в свое время предал украинской присяге, первыми бежали с полуострова, некоторым из них было предъявлено обвинение в предательстве родины и было назначено соответственное уголовное наказание. Те, кто не имея выбора, вынужден был сотрудничать с оккупационными властями, подпали под закон об амнистии.

В Крыму открылись корреспондентские пункты ведущих международных медиа – для них полуостров стал примером позитивных системных изменений после глубокого кризиса.

Позже в Украине прошел референдум относительно статуса полуострова. Верховная Рада Украины поддержала идею создания крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе Украины, опираясь на Декларацию ООН о правах коренных народов, включая право на самоопределение. Была принята советующая конституция, где были прописаны идея и основные принципы автономии, которые заключались в сохранении идентичности крымских татар – обучение на родном языке в образовательных учреждениях и его использование в государственных органах и делопроизводстве, пропорциональное представление представителей народа в местных органах власти, при этом гарантировала равные права и свободы этнических украинцев, россиян и других этносов полуострова. Курултай Крыма получил статус представительного органа жителей полуострова с правом избрания на пять лет без права законодательной инициативы, а Меджлис Крыма – исполнительным органом, в котором одна треть его управлений по квоте возглавляются крымскими татарами. Глава Меджлиса назначается Курултаем при согласовании с Президентом Украины. Претенденты на руководящие должности проходят независимую профессиональную аттестацию, проверяются в антикоррупционном и люстрационном бюро на отсутствие фактов сотрудничества с бывшими оккупационными властями, а также сдают тесты на знание крымскотатарского, украинского, русского и английского языков.

Официальным флагом автономии был признан национальный флаг крымских татар - полотнище голубого цвета с жёлтой тамгой в верхнем левом углу, гимном - Ant Etkenmen на слова Номана Челебиджихана.

В Меджлисе кроме привычных управлений было создано Управление общественного развития и согласия – стратегический центр, который изучает общественное мнение, разрабатывает общее видение развития полуострова, историческим примирением, помогает выстраивать диалог на государственном уровне между представителями различных народов, конфессий и культур.

В это же время в Крым начали возвращаться молодые специалисты, не тратившие зазря время в период оккупации и получившие хорошее западное образование. Работы у них стало невпроворот – они начали привносить лучшие мировые практики в государственный сектор, бизнес, культуру и науку, гражданское общество и СМИ.

Фото: Заир Акадыров via Facebook

В основе экономической стратегии полуострова была сделана ставка на несколько отраслей: туризм, сельское хозяйство, перевозки и современные технологии. Туристический сезон стал постепенно вырастать с четырех до десяти месяцев в году за счет этнического, зеленого и фестивального, а также рекреационного – не только летнего, но и зимнего горно-лыжного. Так джазовые площадки Ялты или литературные Бахчасарая ставили цель полноценной конкуренции с европейскими аналогами. Сельское хозяйство развивалось за счет бахчеводства на севере полуострова, садоводства в центральной части и виноградарства на юге. Порты в Кафе и Акъяре стали ключевыми грузовыми портами в восточноевропейском регионе. В Крыму начали развиваться альтернативная энергетика – на полуострове виднелись из дали ветряные электростанции и отражались на солнце поля солнечных батарей, а также открылась Ялтинская бизнес-школа.

Крымским топонимам были возращены аутентичные названия: например, Севастополь снова стал Aqyar, а село Красный Мак Бахчисарайского района – Büyük Qaralez, а полуостров назывался Qirim.

— О таком полуострове гармонии, в котором вдыхаешь полными легкими сладковатый воздух свободы и где человеческое достоинство не пустой звук, мечтали наши прадеды, к такому Крыму стремилось наше поколение, а жить тут и развивать его – эта ваша миссия уже, - произнес полушепотом Мустафа агъа допивая подстывший кофе.

Книга украинских журналистов крымскотатарского происхождения Алима Алиева и Севгиль Мусаевой Мустафа Джемилев. Несгибаемый вышла в 2016 году. Она рассказывает историю жизни и борьбы национального лидера крымских татар, который посвятил себя объединению и защите прав своего народа и сопротивлению репрессивной системе - сперва СССР, а в настоящее время России.