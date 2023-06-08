Разрешение на карусели за деньги. Директора Гидропарка поймали на взятке — прокуратура 8 июня, 11:49 Директора Гидропарка поймали на взятке (Фото:Киевская городская прокуратура/Telegram)

Правоохранители Киева разоблачили директора Гидропарка на получении взятки за разрешение на размещение каруселей. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, требование во взятке директор Гидропарка выдвинул представителю частного общества, который хотел разместить в парке детские карусели.

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Правоохранителям удалось задокументировали передачу и получение должностным лицом взятки на сумму 30 тыс. грн. Сообщается, что в дальнейшем предприниматель должен был платить руководителю парка еще 20 тыс. грн. ежемесячно.

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Чиновника задержали во время получения взятки. Сейчас решаются вопросы относительно сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения.