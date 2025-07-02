Взрывы на трассе возле Житомира: погибли два человека, 15 получили ранения
Вблизи Житомира прогремел взрыв, не связанный с тревогой (Фото: Суспільне Новини / Telegram)
В результате взрывов на трассе вблизи Житомира, которые произошли в среду, 2 июля, погибли два человека, еще 15 получили ранения. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Он отметил, что два взрыва произошли в населенном пункте Березина вблизи Житомира на международной трассе М-06.
Бунечко сообщил, что в результате взрывов получили повреждения частные дома.
«На данный момент развернут оперативный штаб. Все службы работают, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — добавил глава ОВА.
Он также отметил, что сейчас на трассе обеспечен минимальный проезд.
В свою очередь в Житомирской областной военной администрации сообщили, что взрыв произошел примерно в 18:00 на трассе в направлении Киева, за пределами кольцевой дороги. Там продолжается пожар.
Причины взрыва выясняются.
Ранее в патрульной полиции Житомирской области сообщали, что движение по трассе Киев — Чоп перекрыто в обе стороны из-за происшествия на 126 км автодороги.
В полиции области также отмечали, что взрыв произошел около 19:00 вблизи села Березина. Ранее появлялась информация, что взрыв прогремел на АЗС.
Суспільне со ссылкой на полицию сообщало, что повреждена заправка. Глава Глибочицкой громады Сергей Сокальский в комментарии журналистам сказал, что взрыв мог произойти на складе промышленного предприятия в селе Березина.