Во Львове в ночь на 9 января после объявления воздушной тревоги и на фоне угрозы применения баллистики средней дальности была слышна серия взрывов. РФ заявила, что была применена ракета Орешник , Владимир Зеленский подтвердил использование этого оружия. Известно о поражении объекта критической инфраструктуры.

NV следит за всем, что известно о деталях и последствиях удара.

Инфографика: NV

19:24 Президент Украины в вечернем обращении отреагировал на российский удар Орешником по Львовской области. Он отметил, что россияне показательно нанесли удар близко к границам Евросоюза, что означает одинаковый вызов «для Варшавы, Бухареста, Будапешта и многих других столиц».

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«Всем следует понимать одинаково, и одинаково серьезно: если россияне даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, то личными связями или какой-либо риторикой от этого не закроешься», — подчеркнул он.

18:30 «Придержат, чтобы напугать». В ближайшие полгода атак Орешником больше не будет — Романенко

Авиаэксперт Валерий Романенко считает, что в ближайшее время атак Орешником не будет. Почему именно он объяснил в эфире Radio NV.

«Атак Орешником, вероятнее всего, еще с полгода не будет. <...> Потому что господин [Кирилл] Буданов сказал, я думаю, что у него есть соответствующая информация, человек квалифицирован и не будет просто так сообщать, что у россиян не более двух таких ракет, одна из них была запущена», — отметил Романенко.

17:47 Украина предупреждала Польшу о возможном российском ударе Орешником — СМИ

Украина предупредила Польшу о возможном применении Россией ракеты Орешник до начала атаки. Также Киев предоставлял Варшаве информацию об этом объекте, сообщает RMF24, отмечая, что россияне нанесли удар «всего в нескольких десятках километров от польской границы».

16:22 Стармер, Макрон и Мерц отреагировали на удар Орешником по Львову — Россия использует фальшивые обвинения

Лидеры трех стран провели телефонный разговор, чтобы скоординировать вопросы внешней политики. Они назвали атаку Орешником по Украине «неприемлемой эскалацией». По словам спикера Стармера, премьер уверен, что «Россия использовала фальшивые обвинения для оправдания атаки».

15:50 «Кинжалы и Искандеры более опасны». Что собой представляет ракета Орешник и почему удар ею по Львову — это «показуха» — анализ Крамарова

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Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров рассказал в эфире Radio NV о ракете Орешник, которой РФ атаковала Львов, и объяснил, действительно ли это было местью российского диктатора Владимира Путина.

15:12 «Удар отчаяния». Атака Орешником по Украине — это ответ Путина на унижение от США — Бронжуков

Заместитель директора аналитического центра Политика Артем Бронжуков рассказал в эфире Radio NV, что не считает удар Орешником местью российского диктатора за якобы «атаку» по резиденции на Валдае, как заявляет российская сторона.

«Мне кажется, что причина удара этим Орешником совсем в другом. Потому что россияне унижены, россияне оскорблены теми действиями, которые за последние несколько дней мы видим со стороны Соединенных Штатов: задержанные российские танкеры, операция в Венесуэле», — отметил Бронжуков.

По мнению эксперта, это явно не нравится Путину, но он не понимает, что делать:

«Американцам отвечать очень страшно, а Путин — он такой, диктатор довольно карликовый, который может бить исключительно по гражданскому населению, который может бить по энергетической инфраструктуре, а реальным мировым гегемонам ему ответить нечего. Просто проглотил язык, подумал, что еще можно сделать, и достал Орешник», — подчеркнул Бронжуков.

15:07 Каллас о российском ударе Орешником по Украине: Это предупреждение Европе и США

Использование Россией ракеты Орешник является явной эскалацией против Украины и «предупреждением для Европы и США». Об этом заявила высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

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«Путин не хочет мира, ответом России на дипломатические усилия является еще больше ракет и разрушений. Эта смертоносная схема повторяющихся масштабных российских ударов будет повторяться, пока мы не поможем Украине ее сломать», — написала дипломат.

Каллас считает, что страны ЕС должны передать Украине больше средств противовоздушной обороны.

13:54 СБУ показала обломки Орешника, которым Россия ударила по Львовской области

Среди найденных деталей:

блок стабилизации и наведения ( фактически это « мозги » ракеты, пояснили в СБУ);

запчасти с двигательной установки;

фрагменты механизма ориентации;

сопла с платформы блока разведения и тому подобное.

«Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий», — добавили в СБУ.

13:39 «Пробило две плиты перекрытия и сожгло собрание сочинений Ленина». Флеш намекнул на незначительный ущерб от поражающих элементов Орешника

Украинский специалист в области военных радиотехнологий Сергей «Флеш» Бескрестенов намекнул, что «удар Орешником по Львову не имел цели что-то глобально поразить» и де-факто был скорее «посланием, адресованным Европе, о возможностях и решимости РФ».

13:10 Второй удар Орешником. Почему РФ больше года держала паузу — Александр Коваленко

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление предположил, что Россия в течение года смогла собрать «лишь одну единицу готовой продукции в виде БРСД Орешник, что, в некотором смысле, соответствует темпам сборки МБР Сармат — 1−2 ракеты в год». «И применить ее только с одной целью — в истерическом припадке запугать Украину и Запад своей вундерваффе», — резюмировал Коваленко.

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Он также напомнил, что ракета РС-26 Рубеж, она же Орешник, «в конвенционном виде представляет собой носитель 36 болванок, каждая из которых при падении выделяет энергию удельной мощностью, эквивалентной 20−25 кг тротила». «Другими словами, эффект от Орешника сопоставим с ударом 700−750 кг тротила, или полторы баллистические ракеты 9М723 ОТРК Искандер, или 7 авиационных бомб ФАБ-250. То есть ракета стоимостью в 100 миллионов долларов несет втрое меньший разрушительный эффект, чем вылет Су-34 с полной нагрузкой ФАБ-250, или две ракеты 9М723 (Искандер), суммарной стоимостью 3 млн долларов», — подчеркнул Коваленко.

12:13 «Профукали вымышленный козырь». Денисенко объяснил, почему российские оккупанты побоялись ударить Орешником по Киеву

11:27 РФ во второй раз ударила по Украине Орешником: можно ли сбивать эти ракеты и в чем главная угроза их раздельных боеголовок

NV напоминает все, что важно знать о ракете Орешник (она же Рубеж или Кедр) и ударе ею по Львову. Он стал лишь вторым применением подобного оружия в истории войн в мире — после аналогичного удара по Днепру.

11:17 Демонстрация и «привет» США. Гетьман прокомментировал цель удара Орешником по Львовщине

Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман рассказал в эфире Radio NV об атаке Орешником по Львовщине и назвал цель этого удара.

10:26 Зеленский подтвердил, что Россия ударила по Львову Орешником

По словам президента, РФ использовала одну такую баллистическую ракету средней дальности

09:52 Садовый о первом ударе баллистикой средней дальности по Львову: «Город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом. Это четкий сигнал для наших международных партнеров: война России не останавливается ни перед какими границами».

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09:18 Удар Орешником возле границ ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности Европы и тестом для Альянса — Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что официальный Киев проинформирует Соединенные Штаты, европейских партнеров, а также все страны и международные организации о деталях опасного ракетного удара по Львовской области, который РФ подает как атаку баллистической ракетой средней дальности Орешник.

«Такой удар вблизи границ ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на европейском континенте и тестом для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России», — заявил Сибига. По его словам Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также ожидает реагирования в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Сибига также назвал «абсурдной» попытку России оправдать этот удар вымышленной «атакой на резиденцию Путина», которого никогда не было. «Еще одно доказательство того, что Москве не нужны никакие реальные причины для террора и войны», — подчеркнул Сибига.

«Путин использует баллистическую ракету средней дальности вблизи границ ЕС и НАТО в ответ на собственные галлюцинации — вот это действительно глобальная угроза. И она требует глобального ответа», — подчеркнул он.

Сибига также призвал к усилению санкций против России, в частности ее флота танкеров.

«Мы призываем все ответственные государства и международные организации немедленно разоблачить российскую ложь и усилить давление на агрессора», — подчеркнул он.

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08:45 Запуск был из Капустиного Яра: Воздушные силы подтвердили удар баллистикой средней дальности по Украине

Как ранее объясняли украинские и западные специалисты, Орешник (он же Кедр, Рубеж) является баллистической ракетой средней дальности.

Всего Россия сегодня запустила по Украине 278 целей: 36 ракет и 242 БПЛА, основной целью атаки был Киев и Киевская область.

08:45 Запуск был из Капустиного Яра: Воздушные силы подтвердили удар баллистикой средней дальности по Украине

08:24 В результате ударной волны на Львовщине несколько сотен семей остались без газа — ОВА

08:01 Россия утверждает, что ударила по Украине Орешником, и назвала удар «ответом» на вымышленную «атаку» по резиденции Путина — заявление Минобороны РФ

В российском Минобороны традиционно заявили, что «цели удара достигнуты». Там также утверждают, что во время массированного ночного удара с применением БПЛА, Орешника и ракет с моря якобы атаковали «объекты производства беспилотных летательных аппаратов […] и энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины». О том, что российские шахеды повредили множество жилых многоэтажек в Киеве и оставили столицу частично без света, тепла и воды, в Минобороны РФ умолчали.

07:20 Радиационный фон на Львовщине в норме — ОВА

03:46 Ракета, которой ударили по Львовской области, летела со скоростью 13 тысяч километров в час, сообщили в Воздушном командовании Запад.

Тип ракеты будет установлен после изучения всех ее элементов.

00:42 Во Львове выясняют, что именно произошло, идет ли речь о прилетах и в каком районе города.

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Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.



По его словам, сейчас выясняется, что именно произошло, идет ли речь о прилетах и в каком районе города. Городская власть работает совместно со всеми экстренными и службами безопасности.

«Оперативно будем информировать о ситуации в городе. Пока неизвестно, был ли это „Орешник“. Информацию по этому поводу предоставят военные», — отметил Садовый.

По состоянию на данный момент данных о пострадавших нет. По предварительной информации, гражданские объекты и жилые дома Львова не получили повреждений, обстрел касался объектов критической инфраструктуры.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время взрывов, которые прозвучали во Львовской области, нельзя исключать пуски с российского полигона Капустин Яр, об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

По словам Игната, на момент взрывов по всей территории Украины была объявлена ракетная опасность, а также поступали предупреждения об угрозе применения баллистического вооружения.

«Нам известно о том, что взрывы прогремели во Львовской области. В это время была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины. Было предупреждение об угрозе применения баллистики. Вероятно, произошли пуски с полигона на территории РФ — Капустин Яр. После этого были слышны взрывы во Львовской области. Вся остальная информация уточняется», — отметил он.

Военные продолжают анализировать ситуацию и обещают предоставить дополнительные разъяснения после уточнения всех обстоятельств.

00:15 Козицкий сообщил об атаке по объекту критической инфраструктуры во Львовской области