Во Львовской области прозвучали взрывы — ОВА

1 июня, 22:57
Цей матеріал також доступний українською
Аист рядом с местом обстрела российскими оккупантами (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Аист рядом с местом обстрела российскими оккупантами (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Вечером в среду, 1 июня, в Стрыйском районе Львовской области прозвучали взрывы, сообщил глава ОВА Максим Козицкий в Telegram-канале.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Он призвал жителей области оставаться в укрытиях.

Предварительно, российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры, ранены два человека.

Видео дня

Последний раз воздушная тревога во Львовской области звучала 28 мая.

Воздушная тревога в Украине по состоянию на 23:00 / Инфографика: alerts.in.ua
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Львовская область Максим Козицкий Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X