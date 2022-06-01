Во Львовской области прозвучали взрывы — ОВА
Аист рядом с местом обстрела российскими оккупантами (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)
Вечером в среду, 1 июня, в Стрыйском районе Львовской области прозвучали взрывы, сообщил глава ОВА Максим Козицкий в Telegram-канале.
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Он призвал жителей области оставаться в укрытиях.
Предварительно, российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры, ранены два человека.
Последний раз воздушная тревога во Львовской области звучала 28 мая.
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