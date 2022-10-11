Оккупанты ударили по объекту энергетики во Львове: около трети города без электричества, есть проблемы с водоснабжением 11 октября, 12:18 Во Львове были слышны взрывы (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Днем во вторник, 11 октября, во Львове были слышны взрывы. В городе есть проблемы с электроэнергией и водоснабжением.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Андрей Садовый.

Садовый добавил, что под удар попал объект критической инфраструктуры. Часть города осталась без электричества.

Садовый позже также уточнил, что без электроэнергии осталась около трети Львова, есть перебои с водоснабжением в Сыховском и Франковском районах.

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️Мэр попросил жителей города сделать небольшой запас воды из-за возможных перебоев в водоснабжении в течение следующих часов.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил в Telegram, что был нанесен удар по объекту энергетики в области.

Обновлено. По состоянию на 12.30 известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области, сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. Информация о пострадавших пока не поступала.





Накануне во Львове после российских ударов без электроснабжения осталось около 90% города.