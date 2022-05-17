Сработала система ПВО. Подтвержденных данных о попадании ракет по Львову нет — местные власти 17 мая, 03:11 Цей матеріал також доступний українською ПВО отразила удар по объекту военной инфраструктуры (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Подтвержденной информации о попадании Россией ракет по Львову, где были слышны взрывы в ночь на 17 мая, нет, сообщил мэр города Андрей Садовый.



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Как отметил глава Львовской ОВА Максима Козицкого, по предварительным данным, которые уточняются, сработала система ПВО.

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По его словам, снова обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района почти на границе с Польшей.

Садовый и Козицкий поблагодарили украинскую ПВО за работу, а также призвали жителей не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.

Во Львове после недельного затишья на рассвете воскресенья, 15 мая, звучали сигналы воздушной тревоги. Люди слышали несколько мощных взрывов.

По информации ЛОВА, российские военные преступники нанесли ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры во Львовской области. Предварительно информации о раненых и погибших нет. Во Львове приземления ракет не было.



Две ракеты силам ПВО удалось уничтожить.

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