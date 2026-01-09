Во Львове были слышны взрывы (Фото: REUTERS / Stringer)

Армия страны-агрессора России нанесла ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету, тип которой сейчас устанавливают.

Об этом в пятницу, 9 января, сообщили в Воздушном командовании Запад Воздушных сил ВСУ.

Там отметили, что вечером 8 января в 23:47 российские войска совершили ракетную атаку на объекты инфраструктуры во Львове, использовав баллистическую ракету.

Реклама

По их данным, воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью примерно 13 тысяч километров в час.

Там также подчеркнули, что точный тип ракеты будет определен после изучения всех ее составляющих.

«Все силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования Запад находятся в постоянной готовности к отражению вражеских ударов с воздуха и делают все возможное для защиты родной земли», — добавили в командовании.

В ночь на 9 января во Львове во время воздушной тревоги прогремели взрывы, в результате которых был поражен объект критической инфраструктуры.

Городской голова Андрей Садовый сообщил, что обстоятельства атаки выясняются, а военные должны подтвердить, могла ли РФ применить ракету Орешник. В Воздушных силах ВСУ не исключили пуски баллистических ракет с российского полигона Капустин Яр, детали удара сейчас уточняются, заявил начальник управления коммуникаций ВС ВСУ Юрий Игнат.