Войска РФ нанесли удары по аэродрому в Житомирской области — Воздушное командование

16 августа, 21:31
Личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал (Фото:zt.20minut.ua)

Личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал (Фото:zt.20minut.ua)

Оккупанты обстреляли военный аэродром в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-центр Воздушного командования Центр в Facebook.

Уточняется, что оккупанты нанесли удар по аэродрому двумя управляемыми авиационными ракетами X-59 с территории Беларуси, предположительно истребителями-бомбардировщиками Су-34.

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«В результате попадания повреждены взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении.

По их данным, личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал.

https://www.facebook.com/PvkCenter/posts/437124728454571

Россия нанесла два удара по Житомирской области днем во вторник, 16 августа.

https://www.youtube.com/embed/Wy5cCx-bRxk
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Аэродром Войска РФ Житомирская область

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