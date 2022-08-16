Войска РФ нанесли удары по аэродрому в Житомирской области — Воздушное командование 16 августа, 21:31 Личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал (Фото:zt.20minut.ua)

Оккупанты обстреляли военный аэродром в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-центр Воздушного командования Центр в Facebook.

Уточняется, что оккупанты нанесли удар по аэродрому двумя управляемыми авиационными ракетами X-59 с территории Беларуси, предположительно истребителями-бомбардировщиками Су-34.

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«В результате попадания повреждены взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении.

По их данным, личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал.

Россия нанесла два удара по Житомирской области днем во вторник, 16 августа.

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