Войска РФ нанесли удары по аэродрому в Житомирской области — Воздушное командование
Личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал (Фото:zt.20minut.ua)
Оккупанты обстреляли военный аэродром в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-центр Воздушного командования Центр в Facebook.
Уточняется, что оккупанты нанесли удар по аэродрому двумя управляемыми авиационными ракетами X-59 с территории Беларуси, предположительно истребителями-бомбардировщиками Су-34.
«В результате попадания повреждены взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении.
По их данным, личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал.
Россия нанесла два удара по Житомирской области днем во вторник, 16 августа.
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