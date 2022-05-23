Им предшествовали вспышки. Ночью в Житомирской области слышали звуки взрывов
Жители Коростеня слышали взрывы во время объявленной воздушной тревоги (Фото:novyny.live)
В Коростене Житомирской области ночью раздались звуки взрывов.
Как сообщает Суспильне, местные жители слышали их во время объявленной воздушной тревоги.
Это также подтвердила заместитель городского головы Чижевска.
По словам чиновницы, в городе можно было услышать звуки двух взрывов, которым предшествовали вспышки.
Российские оккупанты в воскресенье, 22 мая, нанесли ракетный удар по инфраструктуре Житомирской области.
В результате удара по Малину, предварительно, погиб по меньшей мере один человек.
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