Им предшествовали вспышки. Ночью в Житомирской области слышали звуки взрывов

23 мая, 05:26
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Жители Коростеня слышали взрывы во время объявленной воздушной тревоги (Фото:novyny.live)

Жители Коростеня слышали взрывы во время объявленной воздушной тревоги (Фото:novyny.live)

В Коростене Житомирской области ночью раздались звуки взрывов.

Как сообщает Суспильне, местные жители слышали их во время объявленной воздушной тревоги.

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Это также подтвердила заместитель городского головы Чижевска.

По словам чиновницы, в городе можно было услышать звуки двух взрывов, которым предшествовали вспышки.

Видео дня

Российские оккупанты в воскресенье, 22 мая, нанесли ракетный удар по инфраструктуре Житомирской области.

В результате удара по Малину, предварительно, погиб по меньшей мере один человек.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Житомирская область Взрыв Война России против Украины

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