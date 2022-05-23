Им предшествовали вспышки. Ночью в Житомирской области слышали звуки взрывов 23 мая, 05:26 Цей матеріал також доступний українською Жители Коростеня слышали взрывы во время объявленной воздушной тревоги (Фото:novyny.live)

В Коростене Житомирской области ночью раздались звуки взрывов.



Как сообщает Суспильне, местные жители слышали их во время объявленной воздушной тревоги.

Это также подтвердила заместитель городского головы Чижевска.

По словам чиновницы, в городе можно было услышать звуки двух взрывов, которым предшествовали вспышки.

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Российские оккупанты в воскресенье, 22 мая, нанесли ракетный удар по инфраструктуре Житомирской области.

В результате удара по Малину, предварительно, погиб по меньшей мере один человек.



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