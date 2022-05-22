В городе Малин Житомирской области раздались взрывы

22 мая, 14:33
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Взрывы прогремели в районе города Малин (Фото:Малинский горсовет)

Взрывы прогремели в районе города Малин (Фото:Малинский горсовет)

22 мая в городе Малин Житомирской области раздались взрывы.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Около 13:00 в Житомирской области и большинства областей Украины была объявлена воздушная тревога. Жители Житомирской области начали сообщать о звуках взрывов.

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Информацию о взрывах в Малине подтвердил мэр города Александр Ситайло.

Оккупанты не впервые обстреливают район Малина в Житомирской области. Два взрыва прогремели вблизи города утром 20 мая.

Редактор: Мария Молодковец

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Теги:   Житомирская область Взрыв Война России против Украины

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