В городе Малин Житомирской области раздались взрывы 22 мая, 14:33 Цей матеріал також доступний українською Взрывы прогремели в районе города Малин (Фото:Малинский горсовет)

22 мая в городе Малин Житомирской области раздались взрывы.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Около 13:00 в Житомирской области и большинства областей Украины была объявлена воздушная тревога. Жители Житомирской области начали сообщать о звуках взрывов.

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Информацию о взрывах в Малине подтвердил мэр города Александр Ситайло.

Оккупанты не впервые обстреливают район Малина в Житомирской области. Два взрыва прогремели вблизи города утром 20 мая.

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