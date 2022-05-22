В городе Малин Житомирской области раздались взрывы
Взрывы прогремели в районе города Малин (Фото:Малинский горсовет)
22 мая в городе Малин Житомирской области раздались взрывы.
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Около 13:00 в Житомирской области и большинства областей Украины была объявлена воздушная тревога. Жители Житомирской области начали сообщать о звуках взрывов.
Информацию о взрывах в Малине подтвердил мэр города Александр Ситайло.
Оккупанты не впервые обстреливают район Малина в Житомирской области. Два взрыва прогремели вблизи города утром 20 мая.
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