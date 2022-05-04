Ночью в Запорожье прогремели взрывы: сработала украинская ПВО

4 мая, 08:00
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В Запорожье сработала система ПВО (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Запорожье сработала система ПВО (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В ночь на 4 мая жители Запорожья слышали звуки взрывов. По данным властей, это была работа систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

«Около 23:40, 3 мая, запорожцы слышали звуки, похожие на взрывы. Хотим успокоить: сработали системы украинской противовоздушной обороны. Безопасности жителей города ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Видео дня

Вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке. Российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областях.

https://www.youtube.com/embed/lFpAdbIK9oo

В Командовании Воздушных сил сообщили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 или Ту-160 выпустили около 18 ракет.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожье ПВО Взрыв ПВО Украины

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