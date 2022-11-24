В Запорожье вечером слышали взрывы, однако «прилетов» в городе нет — горсовет

24 ноября, 21:54
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Одно из укрытий в Запорожье, где сегодня вечером звучала воздушная тревога (Фото:Анатолий Куртев / Телеграмм)

Одно из укрытий в Запорожье, где сегодня вечером звучала воздушная тревога (Фото:Анатолий Куртев / Телеграмм)

Несмотря на звуки взрывов вечером 24 ноября, которые слышали жители Запорожья, ракетных ударов по городу не зафиксировано.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев, комментируя информацию о взрывах в Запорожье, которая появилась в Телеграм-каналах около 21:00 четверга. В области на этот момент была объявлена воздушна тревога.

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«В окрестностях Запорожья раздались взрывы. По предварительной информации, прилеты в городе не зафиксированы», — сообщил Куртев.

По его словам, детали и причина «взрывов» уточняется. Воздушная тревога в Запорожье завершилась около 21:40.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Запорожская область Запорожье Война России против Украины

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