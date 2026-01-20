Россияне нанесли несколько ударов по Запорожью: поврежден дом, вспыхнул пожар
Последствия российского удара по Запорожью в ночь на 20 января (Фото: Иван Федоров/Telegram)
В ночь на вторник, 20 января, российские оккупанты нанесли по меньшей мере три удара по Запорожью.
Обновлено в 03:01. Российские оккупанты нанесли повторный удар по Запорожью.
Как сообщил Иван Федоров, взрывной волной и обломками поврежден частный дом. Произошел пожар.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Об ударе по городу в Telegram сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Последствия устанавливаются. Предварительно, обошлось без пострадавших», — отметил он.
До этого Федоров сообщал о взрывах в одном из районов Запорожья, а также в области.
19 января сообщалось, что в Запорожье в результате удара войск РФ ранения получил мужчина.
В ночь на 17 января армия России нанесла удар шахедами по Запорожью. В результате атаки вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры.