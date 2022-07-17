В соцсетях сообщили о взрывах в Запорожском районе — комментарий ОВА
Стела на въезде в Запорожье (Фото:Wlados1991/uk.wikipedia.org)
В Запорожском районе слышны взрывы.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.
«В городе слышны взрывы, сохраняем спокойствие, тревоги пока не было», — говорится, в частности, в сообщении Telegram-канала Запорожье новости.
О взрывах, которые были слышны в разных районах города, при том, что воздушную тревогу не объявляли, сообщают также Факты со ссылкой на местных жителей.
В Запорожской областной военной администрации подтвердили, что в областном центре была слышна серия взрывов около
«Враг бьет из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии столкновения. По предварительной информации, пострадавших, погибших нет. Инфраструктура разрушений не претерпела. Возник пожар на нескольких полях», — сообщили в Запорожской ОВА.
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