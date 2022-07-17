В соцсетях сообщили о взрывах в Запорожском районе — комментарий ОВА 17 июля, 15:52 Стела на въезде в Запорожье (Фото:Wlados1991/uk.wikipedia.org)

В Запорожском районе слышны взрывы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.

«В городе слышны взрывы, сохраняем спокойствие, тревоги пока не было», — говорится, в частности, в сообщении Telegram-канала Запорожье новости.

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О взрывах, которые были слышны в разных районах города, при том, что воздушную тревогу не объявляли, сообщают также Факты со ссылкой на местных жителей.

В Запорожской областной военной администрации подтвердили, что в областном центре была слышна серия взрывов около 14:00—15:00 .



«Враг бьет из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии столкновения. По предварительной информации, пострадавших, погибших нет. Инфраструктура разрушений не претерпела. Возник пожар на нескольких полях», — сообщили в Запорожской ОВА.



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