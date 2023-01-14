Россияне утром снова атаковали Запорожье — горсовет

14 января, 08:04
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Запорожье (Фото:Запорожский горсовет)

Запорожье (Фото:Запорожский горсовет)

Российские оккупанты утром в субботу, 14 января, в очередной раз обстреляли Запорожье.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.

По его словам, в городе были слышны взрывы. Подробности атаки уточняют.

О возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

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Утром 14 января взрывы были слышны и в Киеве. Однако в Сухопутных войсках ВСУ отметили, что эти звуки не связаны с какими-либо военными действиями. Тревогу в столице и Киевской области не объявляли.

Впоследствии глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что взрывы произошли из-за возгорания на одном из объектов критической инфраструктуры.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Запорожье Взрыв Война России против Украины

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