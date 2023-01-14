Россияне утром снова атаковали Запорожье — горсовет
Запорожье (Фото:Запорожский горсовет)
Российские оккупанты утром в субботу, 14 января, в очередной раз обстреляли Запорожье.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.
По его словам, в городе были слышны взрывы. Подробности атаки уточняют.
О возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщается.
Утром 14 января взрывы были слышны и в Киеве. Однако в Сухопутных войсках ВСУ отметили, что эти звуки не связаны с какими-либо военными действиями. Тревогу в столице и Киевской области не объявляли.
Впоследствии глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что взрывы произошли из-за возгорания на одном из объектов критической инфраструктуры.